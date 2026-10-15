El Hospital Viamed Fátima de Sevilla ofrece mamografías gratuitas para fomentar la detección precoz del cáncer de mama

Imagen de una mamografía en el Hospital Viamed Fátima. - HOSPITAL VIAMED FÁTIMA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Viamed Fátima de Sevilla ha anunciado que, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemora el próximo lunes, 19 de octubre, celebrará una campaña de mamografías gratuitas dirigida a mujeres de entre 45 y 50 años que no se hayan realizado una revisión mamaria durante los últimos doce meses. Con esta iniciativa, el hospital quiere facilitar el acceso a esta prueba diagnóstica, fomentar las revisiones periódicas y contribuir a la detección temprana de posibles lesiones. De este modo, la entidad sanitaria ha señalado que busca sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad y poner el foco en la importancia de la prevención, la detección precoz y el seguimiento de la salud mamaria.

Según ha informado Viamed en una nota, la detección precoz desempeña "un papel fundamental" en el abordaje del cáncer de mama. A su juicio, identificar la enfermedad en sus fases iniciales puede ampliar las opciones terapéuticas y favorecer un mejor pronóstico. Por ello, las revisiones y las pruebas de cribado indicadas para cada mujer son herramientas esenciales para el cuidado de su salud.

La convocatoria se dirige a una franja de edad que la Junta de Andalucía prevé incorporar progresivamente a su programa de cribado, con el objetivo de ampliar su cobertura a mujeres de entre 45 y 75 años. A través de esta jornada, el centro pretende acercar la prevención a mujeres que todavía no hayan recibido la invitación para participar en el programa público, sin sustituir los controles y seguimientos que puedan necesitar según sus circunstancias individuales.

La mamografía es una prueba de imagen de referencia para detectar posibles lesiones mamarias, incluso antes de que produzcan síntomas. Se realiza en pocos minutos y permite identificar alteraciones que, si procede, pueden estudiarse con pruebas complementarias.

Por su parte, desde el equipo de radiología de la unidad de mama de viamed Fátima, han destacado la importancia de mantener el compromiso con la prevención durante todo el año: "Cada mamografía es una oportunidad para detectar posibles lesiones a tiempo y facilitar que las pacientes reciban la atención que necesitan. Con esta jornada queremos sumarnos al esfuerzo colectivo por la detección precoz y contribuir a que cada mujer cuide de su salud mamaria con información, prevención y acompañamiento", ha añadido el doctor y radiólogo de la unidad, Alfonso Palma.

CÓMO SOLICITAR UNA CITA

La entidad ha explicado que las plazas para esta jornada son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. Las mujeres interesadas pueden solicitar su cita a través del formulario de inscripción o escribiendo a radiologia.fatima@viamedsalud.com.

En la solicitud deberán facilitar su nombre y apellidos, DNI, edad y fecha de la última revisión mamaria. Posteriormente, el equipo de Radiología contactará con cada solicitante para confirmar el día y la hora de la cita.

Aunque esta campaña se celebra en una fecha concreta, el compromiso con la prevención se mantiene durante todo el año. Desde el equipo de radiología recuerda que cualquier mujer que detecte cambios en sus mamas, como un bulto, alteraciones en la piel o el pezón o secreción por el pezón, debe consultar con un profesional sanitario sin esperar a su próxima revisión programada. Asimismo, anima a las mujeres a seguir las recomendaciones de sus profesionales sanitarios y a participar en los programas de cribado correspondientes cuando reciban la invitación.