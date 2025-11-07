El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla inaugura su capilla en memoria de los sanitarios fallecidos por la Covid-19

Acto de bendición de la capilla del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha celebrado este viernes el acto de bendición de su capilla, tras su remodelación, en un proyecto patrocinado por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla que busca honrar la memoria de los médicos y sanitarios fallecidos durante la pandemia de la Covid-19.

Según han informado fuentes de la Junta, la ceremonia ha sido oficiada por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y ha contado con la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, entre otras autoridades.

Durante el acto, Sanz ha deseado que "esta capilla sea, desde hoy, un santuario donde la memoria se transforme en consuelo, donde el dolor encuentre descanso y donde la Virgen del Rocío siga derramando su gracia sobre todos nosotros".