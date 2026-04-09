El Hospital Vithas Sevilla pone en marcha su Unidad de Implante Capilar

El doctor Juan Francisco López Manchado, especialista en implante capilar de Capilar One en el Hospital Vithas Sevilla - HOSPITAL VITHAS SEVILLA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Sevilla ha añadido a su carteta de servicios la Unidad de Implante Capilar, un servicio destinado a la atención de pacientes con alopecia o baja densidad capilar, gestionada por expertos sanitarios en el diagnóstico y tratamiento de la caída del cabello.

Según ha indicado en una nota el doctor Juan Francisco López Manchado, especialista en implante capilar de Capilar One en el Hospital Vithas Sevilla, "la caída del cabello es una de las consultas más frecuentes en el ámbito de la salud estética, siendo cada caso único y personalizado".

El hospital ofrece la posibilidad de trasplante capilar masculino y femenino "sin límite folicular". Una intervención que es "ideal para pacientes que quieren mejorar la densidad capilar y que tienen una zona donante adecuada o al menos aceptable".

Para llevarla a cabo se aplica "la conocida técnica FUE, (del inglés Follicular Unit Extraction), la cual permite la extracción individual de los folículos pilosos del paciente para implantarlos en la zona con menos densidad de cabello. Al ser folículos propios se garantiza la tasa de éxito de cirugía".

Asimismo, la técnica FUE "evita las posibles cicatrices, dando la posibilidad de implantar los folículos de diferentes áreas del cuerpo, no solo de la cabeza, aunque si bien es cierto que es los más habitual", han señalado desde la Unidad.

En este punto, el experto de Vithas Sevilla ha destacado que "es muy importante llevar a cabo este tipo de procedimientos en espacios sanitarios, como el hospital. Además de ser un entorno seguro, habilita a los especialistas la posibilidad de realizar este tipo de cirugías con el apoyo médico y quirúrgico necesario, evitando complicaciones e infecciones".

El Hospital ha subrayado el apoyo y seguimiento posoperatorio de los pacientes de la Unidad de Implante Capilar, pues "se trata de una cirugía mínimamente invasiva, pero eso no supone que no requiera cuidados y un seguimiento por expertos que permita una recuperación eficaz y evitar posibles complicaciones".

Sobre el posoperatorio, el doctor López ha señalado que "hay que desterrar falsos mitos, como que la medicación posterior pueda afectar a la próstata. Es, al contrario, una medicación que se impide el aumento del tamaño de esta".

Junto a la implantación folicular, el equipo de la Unidad de Implante Capilar de Vithas Sevilla también lleva a cabo tratamientos de mesoterapia. Esta opción, destinada a mejorar la densidad capilar, permite su regeneración, "previniendo la caída del cabello y mejorando sus condiciones, tanto la vitalidad como la densidad y volumen".

Este tipo de tratamiento basado en la administración de plasma rico en plaquetas está destinado a las primeras fases de la alopecia, así como otras patologías capilares, "cuando todavía disponemos de folículos que pueden ser estimulados para mejorar su crecimiento". Se trata de un procedimiento por el cual, a través de una muestra de sangre del propio paciente, se extraen las plaquetas para, posteriormente, reintroducirlas a través de microinyecciones en los folículos pilosos, estimulando el crecimiento del cabello.

Otras opciones de tratamiento suman el uso de una sustancia rica en nutrientes que beneficia la salud del cuero cabelludo, es decir, unos fármacos cuyo uso depende de la patología del paciente. "Por eso es tan importante el estudio previo que realizamos a cada uno de ellos, que nos permite corroborar qué técnica es la que mejore resultados dará", ha concluido el especialista.