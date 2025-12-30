El Hotel Apartamento Simón Verde inaugura Green Spa, nuevo espacio de bienestar en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Personal del Hotel Apartamento Simón Verde, con ocasión del nuevo Green Spa, espacio de bienestar en Mairena del Aljarafe. - CH

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Apartamento Simón Verde, ubicado en Mairena del Aljarafe (Sevilla), ha inaugurado recientemente Green Spa, un nuevo espacio de bienestar, relax y armonía que amplía la propuesta de este complejo hotelero, convertido ya en un referente de la hotelería del Aljarafe sevillano por su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el cuidado integral del cliente.

Según explica Enrique Congosto, director del citado hotel en un comunicado, la apertura de Green Spa responde al lema que define al establecimiento, 'Hotel y mucho más', y supone "un paso adelante en su vocación por ofrecer experiencias diferenciadoras tanto a clientes alojados como a visitantes externos".

"Queremos que Green Spa sea un lugar donde desconectar de la rutina, cuidarse y disfrutar de un entorno pensado para el bienestar físico y emocional", señala. El hotel cuenta con 103 apartamentos amplios y completamente equipados, espacios para eventos y reuniones con capacidad para hasta 250 personas y certificación oficial 'S' de sostenibilidad, añade el comunicado.

Entre sus atenciones innovadoras, destacan el control medioambiental de las instalaciones y una especial orientación al descanso y la calidad del sueño de sus clientes. En este sentido, Green Spa ocupa una superficie de 200 metros cuadrados y ha sido diseñado para sumergir al visitante en un ambiente de calma desde el primer momento. El acceso es cómodo y funcional, ya que dispone de garaje gratuito, puntos de recarga para vehículos eléctricos y la posibilidad de contratar servicio de lavado manual del coche mientras se disfruta de las instalaciones.

Desde la entrada, la atención personalizada, los aromas y la música ambiental envuelven al visitante en una atmósfera sensorial cuidada al detalle. Los clientes alojados acceden directamente desde su habitación con albornoz, mientras que los visitantes no alojados disponen de vestuarios completos con taquillas, duchas, toallas, gorro, chanclas y todos los elementos necesarios para vivir la experiencia con total comodidad.

La experiencia comienza en el vestuario con una ducha especial con cromoterapia, antes de acceder a la zona principal de aguas, que incluye una piscina templada y una piscina de contraste de agua fría. Este espacio ha sido concebido para fomentar la relajación, la meditación y el bienestar emocional, acompañado de imágenes evocadoras y bebidas relajantes ofrecidas como cortesía, destaca el comunicado.

El recorrido se completa con una fuente de hielo, una sauna finlandesa seca, un hammam o baño turco y un exclusivo espacio sensorial mindfulness, pensado para la introspección y la conexión personal en un entorno íntimo. Todo el circuito favorece el descanso, la reducción del estrés y la recuperación física mediante contrastes térmicos.

Además, Green Spa dispone de una sala fitness completamente equipada, con posibilidad de contratar servicios de entrenador personal, y ofrece una amplia carta de tratamientos personalizados, masajes y rituales de bienestar realizados por profesionales especializados.

DIFERENTES CIRCUITOS

Una de las encargadas de Green Spa, Laura Benavente, destaca que "este es un espacio pensado para encontrar un momento para uno mismo, relajarse, conectar y olvidar el estrés diario. Ofrecemos circuitos de 30, 45, 60 y 90 minutos, con la posibilidad de venir solo, en pareja, en grupo o incluso cerrar el spa en exclusiva".

Por su parte, Verónica Portilla, mesoterapeuta holística y quiromasajista del centro, subraya la apuesta por experiencias multisensoriales de alto nivel. "Ofrecemos masajes relajantes, descontracturantes, faciales y corporales, rituales con piedras calientes, pindas y protocolos inspirados en diferentes partes del mundo, respaldados por aromaterapia y estudios neurocientíficos que potencian las emociones y el bienestar".

Green Spa ofrece acceso gratuito promocional a los clientes alojados por su reciente apertura y diversas modalidades para visitantes externos, con precios que van desde 15 euros por persona, a pases club semanales, quincenales o mensuales y la posibilidad de adquirir bonos regalo, una opción especialmente demandada en fechas navideñas y de reyes magos.

Una nueva apertura con la que el Hotel Apartamento Simón Verde refuerza su posicionamiento como un espacio donde alojamiento, sostenibilidad, bienestar y experiencias se unen para ofrecer mucho más que una estancia.