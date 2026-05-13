El Hotel Triana regresa a la Bienal de Sevilla cuatro años después con tres citas exclusivas por voces gitanas femeninas

La heredera de la estela camaronera, Remedios Amaya, participa en la Bienal de Flamenco de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado que cuatro años después, el Hotel Triana regresa a la Bienal de Flamenco con un cartel de tres noches únicas que cerrarán las jornadas de los días 17, 18 y 19 de septiembre.

Tal y como ha emitido el Consistorio hispalense en una nota, el "emblemático enclave" acogerá tres citas concebidas exclusivamente para la Bienal y protagonizadas por tres voces gitanas femeninas; artistas vinculados a Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en la que será la primera apertura a este territorio; y una "amplia representación" de artistas de todas las provincias andaluzas, muchos de ellos ya retirados de los escenarios.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "esta Bienal se distingue por la recuperación de espacios de una singularidad extraordinaria para el desarrollo del flamenco en la ciudad, incorporando escenarios que forman parte de su identidad y de su memoria viva, como el Teatro Lope de Vega o el Hotel Triana, que se convierte en uno de los grandes reencuentros de esta edición".

Además, Moreno ha concretado que "el Hotel Triana es uno de esos espacios que la Bienal ha contribuido a dar a conocer y a poner en valor ante la ciudad de Sevilla, y de ahí nuestro empeño en seguir dotándolo del mejor contenido posible, acorde a su historia y a su simbolismo dentro de esta cita con el flamenco".

Asimismo, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha anunciado que la vuelta del Hotel Triana "será una fiesta de lo genuino, un punto de encuentro para los trasnoches y, también, un ejercicio de juventud y memoria que define el carácter de la cultura jonda".

Respecto a la programación que va a acoger este espacio, ha señalado que "lo inauguramos, cuatro años después, con mujeres gitanas junto a la guitarra de Josemi Carmona. Cada una de ellas podría llenar este aforo por sí sola, pero hemos preferido ponerlas juntas para el deleite del aficionado, Remedios Amaya, vinculada al barrio, Montse Cortés y La Fabi".

En esta línea, Ybarra ha precisado que, tras ellas, "nos abrimos a la provincia de Sevilla con Los Palacios por primera vez como territorio invitado, coincidiendo con el 75 aniversario de la peña El Pozo de las Penas".

Al hilo, ha abundado en que "ahí veremos la vanguardia y retaguardia de una localidad con artistas de muy buen cuño", como Itoly, El Distinguido, Nene Escalera, Manuel Orta, Miguel Ortega, Anabel de Vico, José Ángel Carmona, "muy raro de ver en un escenario, El Mistela bailando o valores como Juanelo. Todos ellos dirigidos por Manuel Curao y con la complicidad de la guitarra de Juan Requena".

Para finalizar, ha explicado que "después de nuestro paso por la provincia, nos abrimos a toda Andalucía con un espectáculo cuya esencia es ofrecer lo que no está en los circuitos. Cantaores y cantaoras que mi generación prácticamente no ha visto, en su mayoría ya retirados".

"En concreto, uno por provincia andaluza, de Huelva a Almería, El Pecas, El Boquerón, Carmen de la Jara, Curro Lucena, Paqui Corpas, Joselete de Linares, El Parrón y José Sorroche, además de Romerito de Jerez, con 94 años, que falló por una afección de garganta la pasada edición", ha agregado, al tiempo de valorar que, de esta manera, se conforma un cartel "que podría haber sido hace cuarenta o cincuenta años, reivindicando esa modernidad de lo olvidado. El Hotel Triana tendrá así tres noches únicas por definición".

El primero de los espectáculos programados es 'Mujeres gitanas', el 17 de septiembre, que reunirá a "tres voces fundamentales" del flamenco contemporáneo, como son Remedios Amaya, La Fabi y Montse Cortés, acompañadas a la guitarra por Josemi Carmona. Concebido a partir del musical flamenco 'La verdad duele', el espectáculo nace con el propósito de recuperar "el flamenco sin aditivos, devolviéndolo a una expresión más desnuda, orgánica y esencial".

UN VIAJE EMOCIONAL

Con la mujer como eje central del relato, la propuesta plantea un viaje emocional que reivindica el "papel decisivo de las mujeres gitanas en la transmisión y el aprendizaje del flamenco, entendido no solo como disciplina artística, sino también como herencia vital y familiar". Para ello, el montaje reúne a artistas que han convivido con el flamenco desde la infancia y que han construido su conocimiento desde la experiencia cotidiana, la memoria y la tradición oral.

De este modo, sobre el escenario confluirán la personalidad única de Remedios Amaya, una de las "grandes voces femeninas del flamenco y heredera de la estela camaronera"; la "fuerza y el compás" de La Fabi, una de las cantaoras "más reconocidas para el baile"; y la "profundidad interpretativa" de Montse Cortés, "figura imprescindible" del cante contemporáneo y habitual de artistas como Paco de Lucía, Sara Baras o Farruquito. Junto a ellas, la guitarra de Josemi Carmona aportará el diálogo musical entre tradición y modernidad "que caracteriza toda su trayectoria".

Al día siguiente, será el turno del flamenco de Los Palacios; una "noche única" concebida para celebrar las siete décadas y media de historia de una de las entidades más representativas e influyentes del movimiento peñístico andaluz, la Peña El Pozo de las Penas.

Tomando su nombre del célebre pregón que Manolo Caracol dedicó a la uva palaciega, 'Uvitas negras' reunirá sobre el escenario a tres generaciones de artistas del cante, el toque y el baile en una evocación de las "históricas convivencias flamencas" de la tertulia palaciega. Voces y estilos nacidos al amparo de las escuelas más clásicas compartirán espacio con sonoridades y sensibilidades más contemporáneas, "trazando un recorrido emocional por la memoria flamenca de Los Palacios y Villafranca".

Así, la propuesta contará con nombres históricos vinculados a El Pozo de las Penas, como Itoly, Juan 'El Distinguido', Nene Escalera y Manuel Orta, junto a representantes de una nueva generación de artistas como Miguel Ortega, José Ángel Carmona, Anabel de Vico o Juanelo, con la guitarra de Niño Fraile. Además, la velada tendrá un carácter especialmente simbólico con la vuelta a los escenarios sevillanos de Juan Manuel 'El Mistela' al baile, además de la participación como artistas invitados de los guitarristas Salvador Gutiérrez y Juan Requena.

Y, para terminar, el Hotel Triana abrazará el cante de toda Andalucía. El 19 de septiembre una noche única pondrá el broche en este espacio con 'Andalucía en el tiempo', una propuesta concebida por la Bienal como homenaje a artistas que han ejercido durante décadas como custodios y representantes genuinos de los distintos territorios del flamenco andaluz.

Asimismo, el espectáculo reunirá sobre un mismo escenario a maestros procedentes de las ocho provincias andaluzas, muchos de ellos alejados ya de los circuitos habituales o retirados de los escenarios, en una "ocasión excepcional para reencontrarse con voces y estilos fundamentales en la transmisión de los cantes tradicionales y sus variantes locales". Sus memorias, su legado artístico y el conocimiento acumulado durante generaciones convertirán la cita en una "celebración irrepetible de la diversidad territorial del flamenco", según ha valorado el Consistorio hispalense.

La propuesta, bajo la dirección artística de Manuel Curao, contará con artistas como Sorroche (Almería), Paqui Corpas (Málaga), Jaime 'El Parrón' (Granada), Curro Lucena (Córdoba), Joselete de Linares (Jaén), Diego 'El Boquerón' (Sevilla), Carmen de la Jara (Cádiz), El Pecas (Huelva) y Romerito de Jerez, acompañados por las guitarras de Antonio Carrión y Eduardo Rebollar.

A través de soleás, seguiriyas, tangos, fandangos, malagueñas, abandolaos, cantes mineros, cantiñas o bulerías, el espectáculo trazará un recorrido por "la pluralidad de escuelas, estilos y acentos que conforman la geografía flamenca andaluza".