Hoteleros de Sevilla en Fitur: "Hay que atender a profesionales del otro extremo del mundo aunque el cuerpo no lo pida"

La oferta turística de la provincia se muestra en el stand de la Diputación, en el pabellon 5 de Ifema. - EUROPA PRESS

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero de Sevilla y su provincia es uno de los pocos colectivos de profesionales que se encuentran este miércoles en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), muy descafeínada desde el punto de vista de la programación por el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con al menos 42 fallecidos, que está marcando esta edición, sin presentaciones institucionales y con una reducida agenda de trabajo por parte de operadores turísticos, empresas y entidades.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), Manuel Cornax, en declaraciones a Europa Press, ha insistido en la idea de que esta feria turística es "fundamental" para el sector al que representa, sin pasar por alto que tras la tragedia de este domingo al descarrillar dos trenes de alta velocidad, se hallan "muy apenados", y al entrar "se te saltan un poco las lágrimas pensando en esa catástrofe", como ha reconocido.

"Me parece muy bien que se hayan suspendido todos los actos más o menos lúdicos, pero el negocio hay que continuarlo porque hay muchas personas que vienen del otro extremo del mundo para encontrarse aquí con los profesionales de su sector y hay que atenderlos aunque el cuerpo no lo pida", ha añadido el presidente de los hoteleros sevillanos.

Por otro lado, Cornax ha vaticinado que, si bien están siempre sujetos a episodios internacionales y que el turismo es "muy sensible" a los movimientos económicos y políticos que puedan ocurrir, "creo que va a ser un excelente año para el sector, quizás superior a 2025, que fue un gran año".

En relación con el perfil de turista deseado --el alcalde apostaba días atrás por un viajero de alto poder adquisitivo--, Cornax ha señalado que lo que define un destino, fundamentalmente, es la oferta que se haga de él. "Evidentemente, sería una barbaridad intentar cerrarlo a personas que tienen menos poder adquisitivo, porque el turismo es un derecho y, como tal, todo el mundo tiene tiene que tener la oportunidad de viajar".

Aun así, en opinión de Cornax, es cierto que cuando la oferta es de un nivel alto y buena, "atrae a clientela de nivel alto, que, a su vez, hace lo mismo con otra serie de cosas, como son restaurantes y comercios de ese mismo nivel: el mercado, entonces, tiende siempre al equilibrio y a ajustarse en función de la oferta".

Por último, Cornax ha apostado por ir ofreciendo cosas que nos distingan, "además de por el patrimonio tan excepcional que tenemos". Al respecto, "damos un buen servicio, tenemos hoteles de lujo y muchas actividades y muchas cosas que hacer, además del patrimonio, y hacer un 'destino redondo', donde puedas hacer de todo debe ser el objetivo".

"Nos hemos constituido a lo largo de los años haciendo grandes eventos, muchos a nivel mundial, como una ciudad de referencia para ello, con totales garantías de éxito y eso nos ha consolidado como un destino seguro; también muy reconocido desde el punto de vista de la organización, la atención profesional y la planta hotelera: eso ya lo hemos ganado y lo que hay que hacer es conservarlo", ha concluido el presidente de los hoteleros.