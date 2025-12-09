Iberdrola | bp pulse abre un hub de recarga de vehículos eléctricos en Nervión Plaza en Sevilla

Hub de recarga de vehículos eléctricos en el centro comercial Nervión Plaza de Sevilla. - IBERDROLA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Iberdrola | bp pulse ha puesto en funcionamiento esta semana su primer hub de recarga dentro del anillo de la SE-30 de Sevilla. La nueva instalación se ubica en las plantas -1 y -3 del parking soterrado del Centro Comercial Nervión Plaza y cuenta con 28 puntos de recarga operativos.

Este nuevo hub está equipado con 4 cargadores de 150 kW, 2 cargadores de 50 kW y 22 cargadores de 22 kW. Según una nota remitida por la empresa, con estos cargadores los usuarios podrán recuperar hasta el 80% de la batería de su vehículo en 19 minutos.

La compañía ha destacado la elección de Nervión Plaza para situar esta nueva infraestructura al ser "el centro comercial con mayores afluencias de la ciudad ".

Por su parte, el director general de Iberdrola | bp pulse, Pablo Pirles, ha subrayado que la puesta en marcha de este hub en Nervión Plaza representa "un paso importante en la estrategia de acercar la recarga ultrarrápida al corazón de las ciudades". "Sevilla es una ciudad clave para nosotros y este primer hub dentro de la SE-30 demuestra nuestro compromiso con Andalucía y con la descarbonización del transporte urbano", ha afirmado.

En esta línea, el gerente de Nervión Plaza, Miguel Ángel González, ha indicado que la iniciativa "refuerza el compromiso medioambiental del centro comercial y ofrece a los clientes un nuevo servicio, mejorando su experiencia de visita".

Según datos de la empresa, Andalucía cuenta con un total de 265 puntos de carga operativos (167 ultrarrápidos), entre los que incluye el "mayor megahub de recarga pública de España", en el Parque Comercial Nevada Shopping (Armilla, Granada), con 70 plazas operativas. Por otro lado en Sevilla, la compañía cuenta con 61 puntos de carga, 37 ultrarrápidos.