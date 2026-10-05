Icónica Santalucía Sevilla Fest abre este martes la venta de nuevos abonos tras agotarse los primeros en pocos minutos

Archivo - La Plaza de España durante la celebración de Icónica Santalucía Sevilla Fest - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest pondrá este martes, 6 de octubre, a las 10,00 horas, una nueva remesa de abonos a la venta, después de que la anterior se agotara en pocos minutos.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, las 50 primeras personas que adquieran su abono en esta nueva remesa recibirán, además, una bonificación especial en el precio.

En este sentido, el comunicado ha afirmado que la respuesta del público ha confirmado "la consolidación del festival como una experiencia que trasciende a sus artistas: el público compra Icónica Santalucía Sevilla Fest sin necesidad de conocer todavía la mayor parte del cartel".

Para su edición 2027 ya han confirmado las actuaciones de El Barrio, el 5 de junio con todas las entradas agotadas; Hakuna, el 11 de junio; Alejandro Astola, el 25 de junio; SFDK, el 26 de junio; y Rod Stewart, el 6 de julio. La mayoría de la programación, que se desarrollará entre junio y julio, todavía está por anunciar.

En 2026, Icónica fue el festival que más entradas vendió en España, consolidándose como "una de las grandes citas musicales del calendario y reforzando su papel como parte destacada de la oferta cultural de Sevilla".

ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST 2027

Con las confirmaciones de El Barrio (5 de junio, ya sold out), Hakuna (11 de junio), Alejandro Astola (25 de junio), SFDK (26 de junio) y Rod Stewart (6 de julio) Icónica Santalucía Sevilla Fest ha iniciado la cuenta atrás para su séptima edición, que volverá a reunir "algunas de las voces más influyentes de la música internacional", y a ofrecer "experiencias únicas en un entorno excepcional".

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel, mientras las entradas para el concierto de la leyenda británica del rock están ya a la venta desde este lunes.

Con más de 250 millones de álbumes y singles vendidos en todo el mundo y una trayectoria que supera ya las cinco décadas, la extraordinaria versatilidad de Sir Rod Stewart CBE le ha llevado a transitar por géneros como el rock, el folk, el R&B y los estándares de la música estadounidense, manteniendo una presencia constante en las listas de éxitos a lo largo de las distintas décadas de su carrera.