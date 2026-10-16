El IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique gana el Premio Humanitas de la UPO de Sevilla de jóvenes investigadores

Alumnos del IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique premiados con el Premio Humanitas de la UPO. - UPO

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, María Losada Friend, junto con el secretario del jurado y profesor del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de esta universidad, José Miguel Escribano Páez, han entregado el XII Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores al alumnado del IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique (Cádiz) por su trabajo 'Lengua e identidad en Ubrique. Análisis lingüístico del léxico local como patrimonio cultural inmaterial'.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el proyecto ha sido firmado por María Álvarez Gutiérrez, Blanca Domínguez Campo, Álvaro Domínguez García, María Fabero Muñoz, María del Pilar González Solano, Javier Guerrero Domínguez, Mencía Gutiérrez Huerta y Carla Morales Jiménez con la coordinación de la profesora Míriam Gutiérrez Arenas.

Asimismo, se ha otorgado el accésit al trabajo titulado 'Cuerpos en crisis, identidades en construcción. La Viena fin-de-siècle y Schiele como orígenes del yo moderno: investigación y creación artística', del IES Floridablanca, de Murcia, coordinado por la profesora Nieves Soriano Nieto, y elaborado por las estudiantes Águeda Balsalobre Gallego y Vega Serrano Hernández.

El premio, financiado por el Consejo Social, se ha dotado con un diploma acreditativo y con libros y/o material electrónico, informático y de comunicación por valor de 1.000 euros para el Primer Premio y 500 euros para el accésit, que se han repartido entre las personas participantes de los equipos ganadores.

Tras la lectura del fallo, el secretario del jurado José Miguel Escribano ha trasladado la enhorabuena y el reconocimiento al profesorado y alumnado de todos los centros que han participado en esta edición.

EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN

En representación del alumnado premiado, Álvaro Domínguez García ha explicado que este proyecto les ha aportado "una de las cosas más bonitas de investigar es darte cuenta de que, incluso aquello que tienes delante todos los días, puede esconder algo que merece ser estudiado, conservado y compartido".

Al hilo, el estudiante ha considerado que este premio les recuerda "la importancia de acercar la investigación a los jóvenes". "A veces pensamos que investigar es algo reservado a la universidad o a los grandes investigadores, pero nosotros hemos comprobado que también podemos hacernos preguntas, buscar respuestas, recoger testimonios, analizar nuestro entorno y aportar nuestro pequeño granito de arena al conocimiento", ha añadido.

En este sentido, elegir el habla de Ubrique como objeto de estudio, les ha permitido entender que "la cultura y el patrimonio no siempre están en grandes monumentos o en grandes acontecimientos históricos". "También están en las palabras que heredamos de nuestros abuelos, en las expresiones que seguimos utilizando y en esas pequeñas cosas que forman parte de nuestra identidad", ha valorado.

Por su parte, la profesora Míriam Gutiérrez, coordinadora del proyecto, ha expresado el sentido que el galardón tiene para el grupo, que ha sostenido "posee un significado que va más allá del resultado de una investigación concreta". "Representa también una reivindicación de las Humanidades como espacio de conocimiento, de reflexión crítica y de diálogo entre generaciones, así como la necesidad de fortalecer los vínculos entre la enseñanza secundaria y la investigación universitaria", ha abundado.

En este contexto, al acto también han asistido el alcalde de Ubrique, Mario Casillas Ardila, el director del IES Nuestra Señora de los Remedios, Francisco Javier García Escobedo, además de miembros del jurado y compañeros y compañeras del centro ubriqueño.

Para el alcalde, el trabajo premiado supone "la unión de nuestro pasado, nuestras raíces, nuestros mayores con una nueva generación de estudiantes que hoy da voz al habla local", además de que ha destacado "el cariño, el trabajo, el esfuerzo y la constancia" con los que el alumnado ha sabido "transmitir lo que es el pueblo de Ubrique", y ha agradecido a la UPO iniciativas como la celebración de este Premio.

En esta línea, el director del IES Nuestra Señora de los Remedios, ha celebrado cómo este equipo ha sabido "enriquecer la memoria y la identidad de Ubrique", y ha tenido palabras de reconocimiento para la coordinadora y su alumnado. "Quiero dar mi más sincera enhorabuena a Míriam y a sus estudiantes: por vuestro entusiasmo, por atreveros a investigar con rigor científico y por cuidar con tanto cariño de vuestra gente y de sus señas de identidad", ha felicitado.

UNIÓN UNIVERSIDAD-INSTITUTO

A su vez, ha agradecido a la Facultad de Humanidades que tienda "puentes con la educación secundaria", que mire "hacia las aulas de nuestros pueblos" y que recuerde "que las Humanidades son el motor que mantiene viva nuestra sociedad".

Finalmente, la decana María Losada, ha felicitado tanto al equipo ganador del Primer Premio como al distinguido con el accésit, y ha puesto en valor el gran esfuerzo que hay detrás de ambos proyectos.

Sobre el trabajo premiado, ha subrayado su "alta calidad" y una madurez que demuestra que sus autores se mueven "en planos muy superiores a lo que realmente esperamos de un segundo de Bachillerato".

Así, ha destacado la "magia" que lo envuelve: "saber dónde estoy, por qué Ubrique es importante y por qué quiero hacer importante lo que viene detrás". Para la decana, iniciativas como esta confirman que "todavía es posible convencer a la juventud de que podemos estudiar más, ser más sabios y hacer el trabajo bien".