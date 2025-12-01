Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla lanza una aplicación que permite la tramitación y gestión telemática de los MASC

Archivo - María Jesús Gimeno Puche, el decano de los abogados de Sevilla y Jorge Aguado - COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ilustra Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) ha anunciado este lunes la incorporación a su oficina virtual de una nueva herramienta que permite gestionar de forma telemática la tramitación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

Según una nota remitida por la organización, esta herramienta, accesible desde una pestaña específica, permite al profesional gestionar de forma íntegra y telemática los expedientes de negociación y de oferta vinculante, "reforzando la eficiencia, la seguridad y la comodidad en el ejercicio diario".

La iniciativa se enmarca en el nuevo contexto jurídico introducido por la Ley Orgánica 1/2025, que otorga un papel estructural a los MASC en la mejora del Servicio Público de Justicia. El ICAS ha indicado que la ciudadanía "demanda procedimientos más ágiles y comprensibles y que, en este proceso, el abogado debe ocupar un lugar central". Por ello, la plataforma permite certificar los MASC mediante un sistema 100% digital, "garantizando la seguridad jurídica y la trazabilidad completa del procedimiento".

La aplicación permite seleccionar el tipo de MASC y genera automáticamente los pasos asociados. También integra el envío de la solicitud al requirente a través de BuroFax o BuroMail, con registro de todas las comunicaciones y plena validez jurídica. En cuanto a las reuniones, el profesional puede optar por mantenerlas de forma externa o utilizar las Salas MASC Colegiales ubicadas en la sede de Chapineros, inicialmente con la sala multiusos disponible de lunes a jueves y con previsión de ampliación en las próximas semanas.

Durante el desarrollo del procedimiento, la herramienta permite generar el acuerdo en los casos de negociación, así como crear y gestionar hitos que facilitan un seguimiento ordenado y transparente. El cierre del expediente también se realiza desde la plataforma, emitiéndose una certificación final que incorpora la trazabilidad completa del proceso para su presentación ante la instancia correspondiente. El pago de las tasas, por su parte, se tramita automáticamente con cargo a la cuenta bancaria registrada en el Colegio.

El ICAS supervisa y certifica todas las interacciones efectuadas en la plataforma, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. Para facilitar su implantación, se han publicado varios vídeos tutoriales en la Oficina Virtual, con el fin de acompañar a los colegiados en el aprendizaje y el uso práctico de la nueva herramienta.