Inaugurada una cubierta ajardinada a 25 metros de altura en Torre Sevilla

Imágen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado de Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía; y Jordi Soldevila, presidente de Puerto Triana en la inauguración de Loft Garden. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asisido a la inauguración de Loft Garden, la mayor cubierta ajardinada de España (12.000 metros cuadrados), situada en Torre Sevilla a 25 metros de altura, y ha señalado la apuesta de la ciudad por la sostenibilidad y la innovación urbana.

"Loft Garden se suma a la oferta de espacios singulares de la ciudad. Este espacio se convierte en un nuevo símbolo: un jardín elevado que aúna naturaleza, arquitectura contemporánea y compromiso medioambiental, con vistas incomparables al Guadalquivir y al casco histórico. Es, sin duda, un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede ir de la mano de la innovación y del progeso económico", ha apuntado Sanz.

Del mismo modo, ha destacado "la apuesta firme de este Ayuntamiento por el aumento del patrimonio verde de Sevilla. Hemos alcanzado el mejor balance de la última década en materia de plantaciones: en los dos últimos años hemos incorporado más de 10.000 nuevos árboles a la ciudad".

"Sólo en la pasada campaña de plantaciones 2024-2025 hemos plantado 5.870 árboles y palmeras, 33.472 arbustos. La plantación más ambiciosa de los últimos años. Y más de 125.000 flores de temporada en todos los distritos, un 50% más que el año pasado. Nuestro objetivo es superar los 18.000 árboles plantados en este mandato, ampliando la sombra, la biodiversidad y el paisaje urbano de Sevilla", ha añadido.

El alcalde ha concluido que "queremos que cada proyecto de ciudad se convierta en una oportunidad para reforzar la infraestructura verde y mejorar la calidad ambiental de nuestros barrios".

Este espacio, concebido como un enclave singular para la celebración de eventos culturales, corporativos e institucionales con capacidad de albergar hasta 300 personas, se convierte en la cubierta verde más extensa de España destinada a usos públicos.