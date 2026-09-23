Inaugurada la muestra 'Bitácora' de Miguel Domínguez en la Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla

Muestra 'Bitácora' en la Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla ha acogido la inauguración de la exposición 'Bitácora', del joven artista Miguel Domínguez, en un evento que reunió a representantes del panorama artístico y cultural.

En un comunicado, la Fundación ha remarcado que la muestra, comisariada por Ana León, permanecerá abierta al público hasta el 14 de octubre.

Su presentación ha contado con la presencia de la responsable de los Centros Culturales de la Fundación Caja Rural del Sur, María Luisa García-Palacios Álvarez, y Chema Rodríguez, pintor y asesor artístico de la Fundación.

El proyecto expositivo del joven artista, natural de Ayamonte, se desarrolla en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, CREA Sevilla y Marquetería Niebla, y presenta una completa selección de la producción pictórica de un artista joven.

La exposición toma su título de los tradicionales cuadernos de bitácora, diarios en los que los marineros registraban los acontecimientos y pormenores de sus travesías.

La 'Bitácora' de Miguel Domínguez plantea un viaje diferente: no pretende recoger los aspectos técnicos de una navegación, sino las emociones, recuerdos y experiencias que van dejando huella a lo largo de la travesía de la vida.