Inaugurada la nueva calle en el Puerto de Sevilla en honor a Ignacio Sánchez López, 'El Indio de Astilleros'

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, preside el acto de inauguración de la calle Ignacio Sánchez López, conocido como 'El Indio de Astilleros', situada en el Puerto de Sevilla - AYTO SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este jueves el acto de inauguración de la calle Ignacio Sánchez López, conocido como 'El Indio de Astilleros', situada en el viario interior del Puerto de Sevilla, en reconocimiento a la trayectoria "vital y sindical" de este trabajador y líder obrero.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, el acto ha contado con la presencia de la familia del homenajeado, su viuda, Juana, y sus hijos, Juan Ignacio y Virginia, así como del presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona, y el secretarios provincial de CCOO, Carlos Aristu.

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido al Puerto de Sevilla "su generosidad al aceptar que este viario lleve el nombre de un histórico sindicalista estrechamente vinculado a la historia de este puerto, de los astilleros y del sindicalismo sevillano".

En esta línea, Sanz ha subrayado que "una ciudad son sus calles y su gente, y en ellas se deben ver representadas todas las sensibilidades", asimismo ha destacado la figura de Sánchez como "un símbolo de la lucha obrera sevillana, comprometido con sus compañeros, su sindicato y su partido".

Ignacio Sánchez López nació en Marchena en 1949 y, desde los ocho años, vivió en el barrio de La Barzola. A los 14 años comenzó a trabajar y a los 16 se formó como carpintero metálico. En los años 60 se afilió al Partido Comunista de España y a Comisiones Obreras, desarrollando su labor sindical en la empresa Prainaval, vinculada al Astillero de Sevilla, con el que mantuvo una relación profesional y personal hasta su fallecimiento el 18 de octubre de 2022.