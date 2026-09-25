Inaugurada en Sevilla una exposición que recorre la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer en una experiencia inmersiva

Exposición ‘Mientras haya unos ojos que reflejen’ en Sevilla - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este viernes, 25 de septiembre, en la Sala Velázquez de su sede en Sevilla la exposición 'Mientras haya unos ojos que reflejen', una propuesta enmarcada en la primera edición de 'El Club de los Poetas Andaluces' que "invita al visitante a adentrarse en la figura, la vida y el universo creativo de Gustavo Adolfo Bécquer a través de una experiencia artística e inmersiva".

Así lo ha destacado la referida Fundación en un comunicado, incidiendo en que el recorrido reúne trabajos de destacados artistas como Joaquín Sorolla, José Jiménez Aranda, Manuel Cabral Bejarano, Valeriano Bécquer y José Villegas, entre otros.

Además, ha destacado el "marcado carácter inmersivo" de la exposición, que "va más allá de la contemplación tradicional de las obras y propone un recorrido en el que pintura y literatura dialogan con recursos sonoros y digitales".

Cobra protagonismo la voz del actor Víctor Clavijo, que acompaña al visitante a través de las rimas y de algunos de los principales episodios de la trayectoria vital y creativa de Bécquer.

El relato transita por la infancia sevillana de Bécquer, sus aspiraciones artísticas, sus experiencias y dificultades, el amor y el desengaño, la enfermedad y la muerte, con la poesía como hilo conductor.

El acto de inauguración ha contado con las intervenciones del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el director artístico de 'El Club de los Poetas Andaluces', Alberto Frías; y el comisario de la exposición, Juan Sebastián Domínguez, quienes han presentado las claves de una muestra concebida para ofrecer una mirada diferente sobre la figura de Bécquer.

Antonio Pulido ha destacado que "El Club de los Poetas Andaluces nace con vocación de continuidad y con el propósito de reivindicar y acercar a la sociedad el extraordinario legado poético de Andalucía desde una mirada abierta y contemporánea".

Frías ha subrayado la oportunidad de "pasear a Bécquer" para que su figura siga vigente en nuestros días. En la misma línea Sebastián Domínguez ha puesto en valor la apertura de la Fundación para "jugar con los espacios" y favorecer una experiencia que invite al espectador a detenerse y disfrutar de un tiempo reposado.

La exposición abre sus puertas al público este viernes 25 de septiembre y podrá visitarse hasta el próximo 22 de octubre en la Sala Velázquez de la Fundación Cajasol en Sevilla.