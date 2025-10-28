Inaugurado el monumento al fundador de los Hermanos Maristas en Sevilla, dedicado a la "Educación con mayúsculas"

Inauguración del monumento al fundador de los Hermanos Maristas en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este martes la inauguración del monumento dedicado a San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas, en el Colegio Marista San Fernando, ubicado en el distrito Triana. La escultura, obra del artista Martín Lagares, supone, a juicio del regidor, "un monumento al fundador de los Maristas, pero también un monumento a la Educación con mayúsculas".

Según ha informado el Consistorio en una nota, durante el acto, Sanz ha destacado la importancia del legado educativo de Champagnat, "un hombre que dedicó su vida a educar y evangelizar a los más jóvenes y desfavorecidos" y ha enmarcado que los Hermanos Maristas están presentes en Sevilla desde hace más de 90 años.

Asimismo, ha subrayado la importancia de apostar por la educación y por el futuro de los jóvenes, una "obligación compartida" entre administraciones, centros educativos y sociedad "como hizo hace más de 200 años Marcelino Champagnat, por una educación de calidad".

Además, ha felicitado al escultor Martín Lagares por esta obra "bella y simbólica, que se convierte en la primera estatua dedicada a Champagnat en Sevilla y una de las pocas en toda Andalucía".

La ceremonia ha contado con la participación del equipo directivo del colegio, representantes de la comunidad educativa, alumnos, familias y autoridades locales, que celebraron este reconocimiento a la figura de Marcelino Champagnat y a la trayectoria de los Hermanos Maristas en Sevilla.