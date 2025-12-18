Inauguran en Sevilla 'Navigalia: Misión Regalo', la nueva edición del espectáculo navideño: "Con más aforo y funciones"

Inauguración de 'Navigalia: Misión Regalo'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este jueves de que durante la jornada se ha inaugurado 'Navigalia: Misión Regalo', la nueva edición del tradicional espectáculo navideño. Este año, bajo el título 'Misión Regalo', la historia sitúa a Sevilla como protagonista de un cuento navideño que invita a familias y visitantes a vivir una experiencia mágica al aire libre.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el espectáculo 'Misión Regalo' amplía este año tanto su duración como su aforo por pase, con funciones que pasan de tener entre 12 y 23 minutos de duración. Cada representación contará con 1.842 localidades, de las que 1.812 son de público general y 30 están reservadas para personas con movilidad reducida, lo que permitirá una mayor asistencia en cada sesión.

En total, se pondrán a disposición del público 128.940 entradas, dentro de la programación de Navigalia, que podrá disfrutarse del 18 al 23 y del 26 al 30 de diciembre, así como del 2 al 4 de enero. Cada jornada contará con cinco pases diarios, programados a las 18,45, 19,40, 20,35, 21,30 y 22,25 horas.

Las entradas tienen un precio de dos euros y pueden adquirirse tanto a través de la web 'navigalia2025.com' como en la taquilla del Teatro Lope de Vega.

En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha subrayado durante la inauguración que "esta nueva edición, 'Navigalia: Misión Regalo', vuelve a situar al río y al entorno del Puente de Triana como un gran escenario cultural abierto a todos los sevillanos. Además, alcanza la mayor duración de todas sus ediciones, con un espectáculo totalmente multisensorial que combina proyecciones, artes escénicas, música, iluminación, efectos y una narrativa profundamente sevillana"

"En apenas dos ediciones, Navigalia se ha convertido en una propuesta única en España y uno de los momentos más esperados por los sevillanos durante las fiestas. Su enclave --la orilla del Guadalquivir frente al barrio de Triana-- lo ha transformado en un escenario cultural abierto, inmersivo y totalmente integrado en nuestro paisaje", ha enmarcado Sanz en la inauguración.