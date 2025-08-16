India Martínez, José Mercé o Antílopez actuarán en Insólito, un nuevo festival de invierno en Sevilla

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acogerá un nuevo festival de invierno con cultura, música, humor, poesía y gastronomía que se concentrará principalmente en las tardes-noches. Como avance de esta primera edición estarán artistas como India Martínez, José Mercé o Antílopez.

Según un comunicado de los organizadores del festival, Green Cow Music --promotora del conocido Icónica Santalucía Fest que se celebra cada vera en la Plaza de España-- en el cartel también están presentes el australiano Xavier Rudd, el pianista cubano Chucho Valdés o el italiano Andrea Vanzo con su música de cine.

Entre los nombres nacionales destacan Loquillo, que actuará en el Pop CAAC, el grupo de flamenco y rumba pop El duende callejero, la rapera Mala Rodríguez, la cantante Marina Carmona, el jerezano José Mercé, La Bien Querida -una de las voces más destacadas del panorama indie-, la folclórica Laura Gallego, el dúo Antílopez o la exvocalista de La Oreja de Van Gogh Leire Martínez.

Además, el dúo alemán 'Siegfried & Joy' y la actriz y cómica jerezana Patricia Galván pondrán humor a la programación del festival. El flamenco, a su vez, tendrá un lugar destacado en el calendario de la cita con una programación propia en un espacio singular, que se anunciará en una fase posterior

LOLAILAND, LA EXPERIENCIA RAVE

Entre las propuestas más innovadoras de Insólito estará Lolailand, una rave rumbera que es uno de los hitos destacados del proyecto. "Esta iniciativa es una llamada a la nostalgia; el territorio imaginario donde el arte callejero se fusiona con la fiesta del barrio, donde la rumba y la juerga se convierten en religión. Aquí habitará el "olé", los lunares, el taconeo libre, la peineta con glitter y el abanico eléctrico", tal y como ha explicado el director de productos de la promotora, Pablo Távora.

En Lolailand caben estilos que surgieron de varias generaciones de artistas, muchos de ellos gitanos, que desde barrios obreros revolucionaron el panorama musical. La experiencia se vivirá los sábados 18 y 25 de octubre, en el Puerto de Sevilla, único puerto marítimo de interior de España y un espacio de tránsito, intercambio y memoria industrial con enorme potencial poético y escenográfico, que con Insólito se abre a la ciudad como puerta de entrada de la cultura, dando así visibilidad a lo que será el Nuevo Distrito Urbano Portuario. En esta primera edición, el cartel mezcla leyenda y calle con nombres como Azúcar Moreno, Navajita Plateá, La Barbería del Sur Enrique Heredia Negri, Maita Vende Cá, Sara de Las Chuches y Los Chunguitos Taíno y Jere. Las actuaciones serán siempre en horario de tarde.

Estos conciertos estarán precedidos de música electrónica los viernes y de propuestas musicales los domingos que den cuenta de la variedad y alcance de los distintos cruces entre estilos como el flamenco, el rock, el pop, lo música latina, el hip-hop o el jazz. Además, Insólito será escaparate para los creadores locales. En este sentido, el festival se concibe como un proyecto en movimiento, con una red abierta de colaboradores y espacios que permite incorporar propuestas y mantener viva la sorpresa.

ESCENARIOS DE TRES FORMATOS

La variedad de espacios es una de las particularidades de esta nueva cita y la diferencia de Icónica Santalucía Sevilla Fest. La propuesta se integra en el tejido urbano de Sevilla, su patrimonio histórico y sus espacios públicos.

En esta línea, Insólito se desarrollará en tres formatos diferentes. En primer lugar, teatros, salas y espacios singulares, cada uno de estos escenarios aportará su propio carácter a la experiencia del festival, los grandes teatros y auditorios como el Cartuja Center CITE o Fibes acogerán propuestas de gran formato, y el Auditorio Cartuja o la Sala Cité albergarán espectáculos de mediana escala.

Las salas de música de la ciudad, como Pandora Sevilla o Sala Custom, ofrecerán una programación vibrante y de conexión directa con el público. Por su parte, enclaves únicos y con una fuerte carga simbólica, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo o el Puerto de Sevilla, se transformarán en puntos de encuentro entre la música, el humor, la poesía, la gastronomía y el valor patrimonial o industrial del entorno.