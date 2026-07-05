El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

Incendio forestal declarado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) este sábado 4. - PLAN INFOCA

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado a las 12.00 horas de este sábado en el paraje La Chimenea, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla).

Según ha informado el dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado controlado a las 23,23 horas. En las labores de extinción permanecen desplegados 26 profesionales y tres autobombas.

A lo largo de la jornada, el operativo llegó a movilizar un helicóptero pesado, tres helicópteros semipesados, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra. Asimismo, participaron 52 profesionales, dos autobombas y una unidad médica.