El Infoca despliega seis medios aéreos en un incendio declarado en El Castillo de las Guardas (Sevilla)

Helicóptero del Plan Infoca. Imagen de archivo - EMA INFOCA

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Infoca ha desplegado seis medios aéreos en un incendio declarado este sábado por la tarde en El Castillo de las Guardas (Sevilla). En concreto, los medios activados son cuatro grupos de BF, un técnico de extinción y tres de operaciones, cuatro Bricas, tres agentes medioambientales.

Según recoge el Infoca en su perfil de X, consultado por Europa Press, en la zona está trabajando además dos autobombas, un semipesado y dos pesados, dos de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un buldócer.