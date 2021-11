Ingrid y Greta García Johnsson presentarán la gala inaugural del Festival de Cine de Sevilla

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cines del centro comercial Nervión Plaza han acogido este miércoles un encuentro de la 18 edición del Festival de Sevilla, que a partir del día 5 proyectará más de 230 películas; con distintos colaboradores e instituciones que colaboran en el evento, cuya gala de inauguración será presentada por las hermanas Ingrid y Greta García-Johnson, con la actuación de Julián Villagrán.

Así lo ha explicado en dicho acto José Luis Cienfuegos, director del Festival de Sevilla; junto a Antonio Muñoz, edil de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, y María del Mar Sánchez Estrella, secretaria general de Innovación Cultural y Museos de la Junta.

Durante la gala inaugural, según ha explicado, la cineasta húngara Ildikó Enyedi recibirá el Premio Honorífico del Festival, que además proyectará su nueva película, La historia de mi mujer.

En el cupo del cine español destacan el sevillano Santi Amodeo, que con Las Gentiles vuelve al estilo independiente de sus primeros trabajos; Espíritu sagrado, rotundo salto al largo del ilicitano Chema García Ibarra; o la granadina Violeta Salama con Alegría.

También figuran Liliana Torres y Miguel Ángel Blanca. Ella presentará ¿Qué hicimos mal?, su tercera película; y él Magaluf Ghost Town, que llegará a Sevilla con el premio a Mejor Película Internacional en el Festival de Thessaloniki.

MÁS CINE ESPAÑOL

El andaluz Gonzalo García-Pelayo estrenará en Sevilla sus dos últimos trabajos, Ainur y Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo. Otros dos veteranos que estarán en la capital hispalense con sus nuevas películas son Benito Zambrano (ganador de tres Goya por Solas e Intemperie), que estrenará Pan de limón con semillas de amapola, o Manuel Martín Cuenca (El autor, Caníbal), que acudirá con La hija.

El grupo Vetusta Morla, autor de la banda sonora de La hija, participará el día 10 en la presentación de la película interpretando La reina de las trincheras, el tema principal del filme.

Entre los directores extranjeros que pisarán Sevilla brillan nombres como el de Jacques Audiard, encargado de inaugurar el festival con su última película, París, distrito 13 y director de títulos tan relevantes como De latir mi corazón se ha parado (Giraldillo de Oro en Sevilla 2005), Un profeta (Gran Premio del Jurado en Cannes 2009), Dheepan (Palma de Oro en Cannes 2015) o Los hermanos Sisters (León de Plata en Venecia 2018).

DIRECTORES REPUTADOS

Tres veces ganadora del Premio Especial del Jurado en Cannes, la británica Andrea Arnold presentará su último largometraje, Vaca. El alemán Olivier Hirschbiegel, director de El hundimiento, acompañará el estreno de su último experimento, The Painter. Y con su reciente Abrázame fuerte, hará lo propio el francés Mathieu Amalric, tan conocido como actor como prestigioso tras la cámara, gracias a filmes como Tournée (2010) o Barbara (2018), ambos premiadas en Cannes.

Por Sevilla también pasará Rodrigo Cortés con su nuevo largometraje El amor en su lugar; mientras el cineasta portugués Miguel Gomes (galardonado en Sevilla con su trilogía Las mil y una noches, y autor de Aquele Querido Mês de Agosto o Tabú) presentará junto a Maureen Fazendeiro la última película de ambos, Diario de Otsoga.

No menos reconocido es el inglés Mark Cousins, que vuelve a Sevilla para presentar sus dos últimas obras: The Story of Film: a New Generation, que actualiza su The Story of Film incorporando el cine de la última década, y The Story of Looking, adaptación de su propio libro homónimo.

PREMIO CIUDADA DE SEVILLA A DANIEL BRÜHL

También figuran el hispano-alemán Daniel Brühl, que alzará el Premio Ciudad de Sevilla que reconoce una larga trayectoria como actor, que incluye títulos tan reconocidos como Good Bye, Lenin! (2003), Salvador Puig Antich (2006), Malditos bastardos (2009) o Capitán América: Civil War (2016). Acaba de debutar como director con La puerta de al lado, que Brühl verá proyectada en el festival.

Además visitarán la ciudad el director israelí Nadav Lapid, que ganó el Premio del Jurado en Cannes con Ahed's Knee y que previamente había logrado reconocimientos como el Oso de Oro en Berlín con Sinónimos (2019) o el Giraldillo de Plata en Sevilla con La profesora de parvulario (2015); así como el alemán Sebastian Meise, que presentará Great Freedom, ganadora del Premio del Jurado de la sección Un Certain Regard en el último Festival de Cannes; o el georgiano Aleksandre Koberidze, que viajará con su segundo largometraje, ¿Qué vemos cuando miramos al cielo?.

El nuevo cine griego estará representado en Sevilla con Araceli Lemos y su largometraje Holy Emy, premio a la mejor ópera prima en Locarno 2021; y con Jacqueline Lentzou con Moon, 66 Questions.

También pisarán la ciudad el italiano Michelangelo Frammartino, que presentará Il Buco, Premio Especial del Jurado en el último Festival de Venecia; o el serbio Stefan Arsenijevic, ganador del Cristal de Oro en el último Festival de Karlovy Vary con Tan lejos como pueda caminar.

Sevilla recibirá también a un viejo conocido y visitante habitual del certamen, el ucraniano Sergei Loznitsa, que ya se llevó el Giraldillo de Oro en 2018 con Donbass. Este año participará en la sección de Nuevas Olas no ficción (sección que ya ganó en Sevilla 2015 con The Event) con su último trabajo, Babi Yar. Context.