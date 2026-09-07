Inicia la séptima edición de Talento Cruzcampo, que sumará 400 jóvenes formados para impulsar su empleabilidad

Archivo - Arranca la séptima edición de Talento Cruzcampo de Fundación Cruzcampo. - HEINEKEN - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cruzcampo, el brazo social de Heineken España, inicia la séptima edición de Talento Cruzcampo, su principal programa de formación para el empleo, con el que este año alcanzará los 400 jóvenes formados. Esta nueva promoción está integrada por casi 70 jóvenes que comienzan un itinerario orientado a mejorar sus oportunidades profesionales y favorecer su incorporación al mercado laboral a través de la hostelería.

Con Talento Cruzcampo, la Fundación refuerza un modelo de acción social que une "formación, acompañamiento y conexión directa con el empleo", según ha apostillado la cervecera en una nota. Su objetivo va más allá de la adquisición de conocimientos técnicos, puesto que busca "ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias para construir un proyecto profesional en el sector hostelero".

En concreto, los resultados obtenidos reflejan el impacto del programa en la trayectoria de quienes han pasado por sus aulas. Según la última encuesta de inserción laboral, en los últimos cinco años el 86,6 por ciento de los antiguos alumnos de Talento Cruzcampo se encuentra trabajando actualmente.

Desde su puesta en marcha, Talento Cruzcampo ha situado la empleabilidad en el centro de su propuesta. El programa combina formación especializada, experiencia práctica y contacto directo con empresas y profesionales para "acercar el aprendizaje a las necesidades reales del mercado laboral". Este acompañamiento se mantiene durante todo el itinerario, incluida la fase de prácticas, con el objetivo de "facilitar la transición de los jóvenes hacia el empleo".

De este modo, los participantes aprenden en Factoría Cruzcampo, un espacio abierto al público en el que se reproduce un entorno profesional real. Allí pueden desarrollar sus competencias desde el inicio antes de completar su preparación con prácticas en establecimientos hosteleros.

Además, la séptima promoción "refleja la capacidad del programa para atraer talento con perfiles y trayectorias diferentes". Con una edad media de 21 años, los casi 70 jóvenes que comienzan esta edición comparten el objetivo de encontrar en la hostelería "una oportunidad de crecimiento personal y profesional".

Los alumnos de Talento Cruzcampo cuentan con una beca que cubre el 90 por ciento del coste de la formación, una ayuda que se amplía hasta el cien por cien para alrededor del 20 por ciento del alumnado. Este modelo se refuerza mediante la colaboración con empresas y entidades sociales, "favoreciendo que más jóvenes puedan desarrollar su talento, mejorar su empleabilidad y acceder a nuevas oportunidades profesionales".

En contexto, Talento Cruzcampo forma parte de una trayectoria de más de 25 años dedicada a la formación especializada y la empleabilidad. Con más de 50 millones de euros invertidos en acción social en sus 30 años de trayectoria, Fundación Cruzcampo ha formado a más de 17.000 alumnos y ha alcanzado a más de 100.000 beneficiarios directos e indirectos.