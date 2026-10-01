Inician las obras del aparcamiento de Roberto Osborne para crear 83 plazas en el Polígono Carretera Amarilla de Sevilla

El aparcamiento de la calle Roberto Osborne en el Polígono Carretera Amarilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado las obras de construcción del nuevo aparcamiento de la calle Roberto Osborne, en el Polígono Industrial Carretera Amarilla (PICA), para solucionar el déficit de estacionamiento que, desde hace años, afecta a uno de los parques empresariales de mayor actividad de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la intervención contará con una inversión de 230.786 euros adjudicada a la empresa Martín Casillas SLU y adaptará una parcela dotacional de 2.330 metros cuadrados hasta ahora inoperativa para habilitar 83 plazas de aparcamiento en superficie: 64 en batería --incluidas tres adaptadas para personas con movilidad reducida-- y 19 en cordón, además de incorporar un vial de acceso de ocho metros de anchura y un nuevo sistema de alumbrado público que mejorará la seguridad e iluminación del entorno. Se prevé que las instalaciones queden totalmente operativas entre finales de 2026 y principios de 2027.

En este sentido, el delegado de Parques Innovadores, Álvaro Pimentel, ha destacado que la puesta en marcha de estas obras demuestra "la eficacia de la gestión municipal" al cumplir un compromisos adquirido con el sector productivo del PICA. "Esta obra responde a una reclamación histórica de las empresas del Polígono Carretera Amarilla, habilitando nuevas plazas de aparcamiento que faciliten la movilidad diaria, reduzcan los tiempos de desplazamiento y contribuya a mejorar la productividad de quienes generan empleo en nuestra ciudad", ha señalado.

Esta actuación se ha integrado dentro del plan integral de mejora de los espacios productivos de Sevilla, diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla para "consolidar el liderazgo industrial de la capital". "Con proyectos como el aparcamiento de la calle Roberto Osborne, el Ayuntamiento refuerza las condiciones operativas de sus áreas industriales para atraer inversiones y afianzar la actividad económica", ha indicado.

De esta manera, la finalización de la obra permitirá descongestionar el tráfico interno del polígono, optimizando los accesos y conferirá al PICA una nueva dotación de infraestructuras funcionales para el desarrollo de su actividad empresarial. "En solo tres años, hemos multiplicado las inversiones en los polígonos industriales hasta alcanzar una inversión histórica de más de 7,3 millones de euros en mejoras en las dotaciones e infraestructuras", ha celebrado Pimentel.