Inserta Empleo inicia un curso de ofimática para personas con discapacidad en Sevilla

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Sevilla un curso de ofimática al que asisten quince personas con discapacidad.

Esta acción formativa de 190 horas lectivas se imparte hasta el próximo 18 de marzo y está dividida en los siguientes módulos: Sistema operativo, búsqueda de la información: Internet/intranet y correo electrónico; Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos; Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo; Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales; Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de Información y sostenibilidad y cambio climático.

Inserta proporciona a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 48 oficinas en toda España.

Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.