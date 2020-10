El Instituto del Taxi de Sevilla aprueba reducir al 33% la flota exenta de descansos obligatorios por falta de demanda

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Después de que el Instituto Municipal del Taxi (IMT) de Sevilla aprobase modificar el calendario de descansos obligatorios del sector correspondiente a 2020, para que en octubre la flota de taxis exenta de descansos obligatorios fuese ampliada un "16 por ciento" los días laborables entre las 4 horas de la madrugada y las 16 horas de la tarde, dicho organismo ha aprobado, a petición de las principales asociaciones del sector, una nueva modificación del calendario de descansos obligatorios de cara a noviembre en la que se reduce al 33 por ciento de la flota el número de taxis diariamente exentos de descansos forzosos.

En una resolución emitida por el IMT y recogida por Europa Press, se detalla que la Unión Sevillana del Taxi, la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi y Elite Taxi de Sevilla han solicitado "de forma coincidente la reducción del servicio al 33 por ciento de la flota para el mes de noviembre (...) debido a la situación generada" por la pandemia y el nuevo estado de alarma decretado contra la misma, "que ha supuesto la adopción de medidas de contención y entre ellas una restricción de la movilidad, lo que ha derivado en una menor demanda prevista para la prestación del servicio y la consiguiente disminución de trabajo también para el mes de noviembre".

Por eso, el Instituto del Taxi accede a las peticiones de las citadas asociaciones del sector local, modificando para el mes de noviembre el calendario de descansos obligatorios en el sentido ya descrito.

Al respecto, Fernando Morales, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, explicaba recientemente a Europa Press que gracias a la anterior modificación del calendario de descansos obligatorios del sector, este mes de octubre en la franja horaria comprendida entre las 4 y las 16 horas de los días laborables pueden trabajar el 50 por ciento de la flota total de taxis de Sevilla capital, mientras las restantes 12 horas de las jornadas laborales se mantiene en un 33 por ciento el cupo de la flota exento de descansos obligatorios, porcentaje que rige igualmente para los fines de semana.

No obstante, Fernando Morales señalaba que tras ser aplicado aquel "refuerzo" en el servicio, ha quedado de relieve que no hay suficiente demanda para el mismo. "Estamos tirados en la calle. No hay suficiente actividad para ese refuerzo", admitía exponiendo así la idea de "volver" a la organización del calendario de descansos obligatorios que regía en septiembre, lo que se traduce en que cada jornada el 66 por ciento de los taxistas estarán obligados a descansar y sólo el 33% estará autorizado para operar.

"Con un tercio (de la flota) se cubre de sobra" la demanda, aseguraba Fernando Morales, avisando de que "todas las noticias" relacionadas con el sector del taxi "son muy pesimistas".