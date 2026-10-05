Interrumpida la circulación ferroviaria entre La Palma del Condado y Escacena (Sevilla) por un incendio próximo

Archivo - Viajeros en una estación. Recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre La Palma del Condado y Escacena se encuentra temporalmente interrumpida en la tarde de este lunes, 5 de octubre, por un incendio ajeno a la infraestructura, pero próximo a la vía.

Según ha concretado Adif en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, se refiere a la línea de ancho convencional Sevilla - Huelva.

Por el momento, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.