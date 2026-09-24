Intervenidos en Alcosa en Sevilla más de 400 artículos falsificados de ropa deportiva por valor de 1.000 euros

Objetos falsificados intervenidos en Alcosa en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha intervenido más de 400 artículos falsificados con un valor de mercado de cerca de 10.000 euros en una operación llevada cabo por la Unidad Movil Actuación en la zona de Alcosa.

La operación se ha saldado con la intervención de 12 hatillos y un vehículo donde se interceptaron las prendas, considerado como instrumento del delito, según ha indicado el Gobierno local en un comunicado.

Entre los objetos intervenidos se han detectado, fundamentalmente, camisetas de fútbol, si bien también se han localizado otros elementos como ropa y calzado de diversas marcas.