Un investigador de la US (Sevilla) documenta cinco nuevas especies de erizos de pelaje suave del sudeste asiático

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por científicos del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian (EEUU), que ha contado con la participación del investigador Arlo Hinckley, de la Universidad de Sevilla (US), ha identificado cinco nuevas especies de erizos de pelaje suave del sudeste asiático. El trabajo, publicado en el 'Zoological Journal of the Linnean Society', se ha basado en los análisis de ADN y las características físicas para describir dos especies completamente nuevas de erizos de pelaje suave y elevar tres subespecies al nivel de especie, tal como ha detallado la US en una nota de prensa.

Las dos nuevas especies, denominadas Hylomys vorax y H. macarong, son endémicas del ecosistema en peligro de extinción de Leuser, una selva tropical en el norte de Sumatra y el sur de Vietnam, respectivamente. Los especímenes del museo que fueron "vitales" para describir estas dos nuevas especies procedían de las colecciones de historia natural del Smithsonian y de la Academia de Ciencias Naturales de la Universidad de Drexel en Filadelfia, donde habían permanecido en cajones durante 84 y 62 años, respectivamente, antes de su identificación.

El estudio, una colaboración internacional entre investigadores de la Universidad de Sevilla y la Estación Biológica de Doñana (España), la Universidad George Mason y el Zoológico Nacional y el Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian (EEUU), el Museo de Historia Natural Lee Kong Chian (Singapur), el Museo de Historia Natural de Ginebra (Suiza) y la Universidad de Malaya (Malasia), destaca que incluso en grupos de animales bien estudiados como los mamíferos todavía hay descubrimientos por hacer, lo que muestra "las posibilidades que se abren al aplicar técnicas modernas, como el análisis de ADN a las colecciones de los museos".

Los erizos o gimnuras de pelaje suave son pequeños mamíferos miembros de la familia de los erizos pero peludos en lugar de espinosos. Al igual que los erizos espinosos, no son roedores y tienen un hocico puntiagudo. Sin las espinas de sus primos más conocidos, los erizos de pelaje suave se parecen superficialmente a una mezcla de ratón y musaraña con una cola corta, según Arlo Hinckley, autor principal del estudio y becario postdoctoral Margarita Salas en el Museo Nacional de Historia Natural y la Universidad de Sevilla.

Las cinco nuevas especies pertenecen a un grupo de erizos de pelaje suave llamados gimnuros menores (Hylomys) que viven en el sudeste asiático. Hasta ahora, sólo se incluía a dos especies en este grupo. "Pudimos identificar a estos nuevos erizos gracias al personal del museo que custodió estos especímenes a lo largo de incontables décadas y a sus coleccionistas de campo originales", destaca Hinckley. "Aplicando técnicas genómicas modernas muchos años después de que se recolectaran estos erizos por primera vez, las próximas generaciones podrán identificar aún más especies nuevas", puntualiza.

Hinckley explica que estos pequeños mamíferos están activos durante el día y la noche y son omnívoros, y probablemente comen una diversidad de insectos y otros invertebrados, así como algunas frutas cuando se presentan las oportunidades. "Según los estilos de vida de sus parientes cercanos y las observaciones de campo, estos erizos probablemente anidan en huecos y se refugian mientras buscan alimento entre raíces de árboles, troncos caídos, rocas, áreas verdes, maleza y hojarasca", detalla el investigador. "Pero debido a que están tan poco estudiados, estamos limitados a especular sobre los detalles de su historia natural".

Los autores de este proyecto reunieron 232 especímenes físicos y 85 muestras de tejido para análisis genéticos de todo el grupo Hylomys a partir de una combinación de la recolección de campo del propio Hinckley y Hawkins, así como especímenes de museos modernos e históricos de nada menos que catorce colecciones de historia natural en Asia, Europa y Estados Unidos.

A partir de ahí, iniciaron el proceso de realizar análisis genéticos en las 85 muestras de tejido en el antiguo laboratorio de ADN de la Estación Biológica de Doñana y en los Laboratorios de Biología Analítica del museo. También hicieron rigurosas observaciones físicas y recogieron mediciones para examinar las diferencias en el tamaño y la forma de los cráneos, los dientes y el pelaje de los 232 especímenes.

Los resultados genéticos identificaron siete linajes genéticos distintos en Hylomys, lo que sugiere que el número de especies reconocidas en el grupo estaba a punto de aumentar en cinco, lo que luego fue confirmado por las observaciones físicas de los especímenes por parte del equipo. "Para la gente podría resultar sorprendente saber que todavía hay mamíferos por descubrir", dijo en su día Hawkins. "Pero hay muchas cosas que no sabemos, especialmente los animales nocturnos más pequeños que pueden ser difíciles de distinguir entre sí", apostillaba.