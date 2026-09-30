Investigadores de la Universidad de Sevilla precisan cuánto deporte debe realizar un niño para crecer de forma saludable

Una de las principales autoras del estudio de la Universidad de Sevilla para precisar cuánto deporte debe realizar un niño para crecer de forma saludable, Rosa María Alfonso-Rosa, en su estancia en Australia. - UNIVERSIDAD DE SEVILLAQ

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla (US) ha estudiado cuánta actividad física debe realizar un niño para crecer de forma saludable. El trabajo, que cubre el vacío científico existente hasta el momento en ese campo, ha sido publicado en 'The Lancet Child & Adolescent Health', una de las revistas de "mayor impacto internacional" en pediatría y salud infantil.

Según ha concretado la institución académica en un comunicado, el estudio, liderado por los profesores Jesús del Pozo-Cruz y Rosa María Alfonso-Rosa, establece por primera vez los valores internacionales de referencia para los pasos diarios de niños de entre tres y cinco años, proporcionando una herramienta que "permitirá interpretar la actividad física en la primera infancia de forma similar a como hoy se utilizan las curvas de crecimiento para evaluar el peso o la talla".

En concreto, la investigación analizó la actividad física objetiva de 3.570 niños de 44 países, pertenecientes a seis regiones del mundo y a todos los niveles de renta establecidos por el Banco Mundial. Gracias al uso de acelerómetros y a un protocolo común en todos los países participantes, el estudio constituye la primera referencia internacional armonizada sobre pasos diarios durante la etapa preescolar.

Entre sus principales hallazgos, los investigadores observaron que los niños en edad preescolar acumulan una mediana cercana a 18.000 pasos diarios, aunque existen "importantes diferencias" según el contexto donde viven. Los menores residentes en zonas rurales registran mayores niveles de actividad física que los que viven en áreas urbanas, mientras que los países de renta baja y media presentan, en conjunto, mayores niveles de pasos diarios que los países de renta alta.

Asimismo, el estudio también identifica diferencias entre niños desde edades muy tempranas, lo que "pone de manifiesto la influencia del entorno social, económico y cultural sobre la actividad física durante los primeros años de vida".

"Hasta ahora disponíamos de estudios realizados en países concretos, pero no existía un patrón internacional que permitiera interpretar si un niño era más o menos activo respecto a otros niños de su misma edad en diferentes lugares del mundo", ha explicado el investigador principal del estudio, Jesús del Pozo-Cruz, al tiempo de precisar que este trabajo "proporciona por primera vez ese marco de referencia y abre la puerta a nuevos sistemas internacionales de vigilancia de la actividad física infantil".

Al hilo, la institución académica ha detallado que esta investigación es también el resultado de una "apuesta decidida por la internacionalización de la investigación de la US". La investigación comenzó durante la estancia desarrollada por Jesús del Pozo-Cruz y Rosa María Alfonso-Rosa en la University of Wollongong (Australia), financiada mediante el Programa de Recualificación del Profesorado Universitario del Ministerio de Universidades con fondos de la Unión Europea - NextGenerationEU.

En contexto, la University of Wollongong alberga la coordinación internacional del proyecto Sunrise --International Study of Movement Behaviours in the Early Years--, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar evidencia científica que permita mejorar las recomendaciones internacionales sobre actividad física, comportamiento sedentario y sueño durante la primera infancia.

En esta línea, la colaboración establecida durante esta estancia permitió que los investigadores de la US lideraran "uno de los análisis internacionales más ambiciosos realizados hasta la fecha dentro de esta red científica". "Esta publicación demuestra el enorme retorno que generan las estancias internacionales de investigación. La colaboración iniciada en Australia ha permitido que la Universidad de Sevilla lidere un trabajo que servirá de referencia para investigadores y organismos de salud pública de todo el mundo", ha señalado Rosa María Alfonso-Rosa.

Además, la publicación supone la consolidación de la línea de investigación en epidemiología de la actividad física desarrollada por el grupo EPAFit (Epidemiology of Physical Activity and Fitness Across the Lifespan) de la US, centrada en "comprender cómo los hábitos de movimiento durante las primeras etapas de la vida condicionan la salud presente y futura".

En los últimos años, este grupo ha participado y liderado numerosos proyectos internacionales sobre actividad física, salud y envejecimiento saludable, situándose entre los equipos españoles con mayor producción científica en epidemiología de la actividad física.

Además, el estudio publicado en The Lancet Child & Adolescent Health constituye uno de los principales resultados del liderazgo de la US en Sunrise España, la participación española dentro de la red internacional Sunrise.

Esta línea de investigación tendrá continuidad con el proyecto LIFE on Holidays Andalucía, financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía (2026-2029), que estudiará longitudinalmente el impacto de los periodos vacacionales sobre la actividad física, la función cognitiva, el rendimiento académico, las habilidades motrices y los estilos de vida de niños andaluces de entre tres y cinco años.

Según ha precisado la institución académica, este proyecto permitirá avanzar desde la descripción internacional de los patrones de actividad física hacia el estudio de cómo estos comportamientos influyen en el desarrollo infantil a lo largo del tiempo.

En suma, con este nuevo trabajo, la US refuerza su posición como referente nacional e internacional en investigación sobre actividad física y salud infantil, "consolidando una línea científica que combina liderazgo internacional, transferencia de conocimiento y generación de evidencia para orientar futuras políticas de salud pública".