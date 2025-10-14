Investigan como accidental el atropello mortal a una niña en El Palmar (Sevilla) y el conductor da negativo en alcohol

Archivo - Basílica de la Iglesia palmariana, en El Palmar de Troya (Foto de archivo). - IGLESIA PALMARIANA - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga como accidental el atropello que tuvo lugar este domingo en el municipio de El Palmar de Troya (Sevilla) y en el que falleció una niña de un año de edad.

De esta manera, se han iniciado diligencias y el presunto autor de los hechos ha sido identificado, ha dado negativo en alcohol y drogas y está siendo investigado tras ser considerado el suceso como "accidental", según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El suceso tuvo lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana, una vez finalizada la procesión extraordinaria organizada por sus rectores en torno a las 23,30 horas.

Al lugar de los hechos se movilizó un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial; también acudió una ambulancia del 061, si bien los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.

La Iglesia Palmariana, fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII, celebraba este domingo una inusual jornada de puertas abiertas y una procesión extraordinaria con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.