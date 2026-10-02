Investigan presuntas irregularidades en la cesión de un inmueble del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)

Archivo - El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez. Archivo. - AYTO.DE UTRERA - Archivo

UTRERA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Utrera, plaza número tres, ha incoado diligencias previas para esclarecer un presunto delito de prevaricación administrativa respecto a la cesión de un inmueble municipal por parte del Ayuntamiento, en concreto del alcalde, Francisco Jiménez, en favor del Club Deportivo Veteranos de Ajedrez de Utrera.

Ello, cabe mencionar, tras la denuncia por parte del Grupo socialista, que advierte de que Morales habría sido "directivo" y "miembro destacado" de este club.

Además, indicaban en el referido escrito, consultado por Europa Press y adelantado por ABC, que esta cesión "materializada sin procedimiento administrativo alguno, sin acuerdo plenario ni resolución formal" daba lugar, a su juicio, a un "uso privativo del citado inmueble por parte de una entidad privada sin título jurídico habilitante".

Según la denuncia, el 31 de mayo de 2025 se celebró un acto institucional mediante el que se inauguró la sede del Club. "Durante su intervención, el presidente del club agradeció públicamente el Ayuntamiento la cesión del inmueble, refiriéndose al alcalde como un 'miembro activo del propio club'", advierten los socialistas.

Ahora, la juez ha decretado un auto en el que requiere al Ayuntamiento que remita un expediente completo relativo a la constitución y funcionamiento del Club, aporte la copia literal del acta del pleno de mayo 2021 en el que se dio lectura al informa relativo a la nulidad de cesiones de inmuebles sin procedimiento legal y una copia del decreto de delegación de competencias vigente en mayo de 2025 por el que Isabel Blanquero asumía responsabilidades en materia de patrimonio, entre otros asuntos.