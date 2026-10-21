Isaac Rosa y Miguel Ángel del Arco ganan los Premios Almudena Grandes de Novela y Ensayo de La Rinconada (Sevilla)

Los ganadores del Premio Almudena Grandes de Novela y Ensayo, Isaac Rosa y Miguel Ángel del Arco - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha publicado el fallo de la tercera edición con un jurado presidido por el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y que ha reconocido en esta edición la última novela de Isaac Rosa, y el ensayo de Miguel Ángel Del Arco, también de reciente actualidad como Premio Nacional de Historia 2026.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el jurado de los Premios de Almudena Grandes de Novela y Ensayo, presidido por el poeta, actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha elegido a los ganadores de esta edición junto a escritores y profesionales ligados tanto a la obra cultural del Ayuntamiento de La Rinconada como a la gestión y actividad cultural como Fernando Iwasaki, Eva Díaz Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Mercedes de Pablos y Fernando Repiso.

Al tratarse de libros ya publicados, se ha elegido una obra publicada el año anterior, en este caso 2025, en las dos modalidades, para premiar el valor de una obra y al mismo tiempo ampliar la posibilidad de su difusión y divulgación para los lectores.

Por ello, en la modalidad de ficción se ha alzado con el galardón la novela 'Las buenas noches' (Seix Barral) de Isaac Rosa, mientras que en ensayo se ha premiado 'La hambruna española' (Editorial Crítica) de Miguel Ángel del Arco.

En este sentido, la primera teniente de alcalde, Raquel Vega, ha explicado que en el caso de la obra de Isaac Rosa, "observamos la conexión con la trayectoria de Almudena Grandes y el espejo que la autora nos ponía frente a la memoria, la importancia en este libro de la reivindicación del descanso como derecho fundamental y, al mismo tiempo, de otros temas como los cuidados, el cansancio como yugo, la disponibilidad menguante de espacios seguros y también la vulnerabilidad de la fidelidad, con un estilo cada vez más depurado, sobrio y una completa lucidez".

RETRATO A LOS MALESTARES CONTEMPORÁNEOS

Asimismo, Isaac Rosa ha retratado novela tras novela, historia tras historia "los malestares contemporáneos", cuya denuncia ha ampliado con 'Las buenas noches', su última novela, en la que el jurado ha valorado "la adscripción del autor a una generación de otros escritores" como Marta Sanz, Sara Mesa, Jesús Carrasco o Belén Lopegui, cuyas obras, al igual que la novela ganadora.

A su vez, ha hecho frente "a la tiranía agotadora del capitalismo desbocado con la reivindicación de la intimidad, las relaciones personales auténticas, y el descanso del alma y del cuerpo" y ha reconocido "la solidez de uno de nuestros mejores narradores contemporáneos, cuyo compromiso con la calidad literaria y con su sociedad, miran de frente y ayudan a mantener vivo el legado de Almudena Grandes".

Sobre 'La hambruna española' de Miguel Ángel del Arco, la responsable municipal de Cultura ha afirmado que este ensayo "pone rostro al hambre, pero además presenta este tema como parte de una estrategia política y como una herramienta eficaz para el sometimiento y el terror del pueblo".

En la obra, Premio Nacional de Historia 2026, aparecen hombres y mujeres que "no decidieron la Historia pero que la padecieron en primera persona", desde el análisis académico cuenta de experiencias que, a decir de los supervivientes, marcan una vida e incluso de las que generaciones que le suceden.

En palabras del jurado: "En este libro el catedrático granadino nos alumbra desde el rigor una realidad que, para quienes quieran conocer la Historia reciente, resulta tan luminosa como clarificadora". "Un trabajo que resulta imprescindible para quienes desde la ficción (como la autora que da nombre al premio) quieren construir una memoria donde no se olviden lo que paso ni quienes lo protagonizaron", han concluido.