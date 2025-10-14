Isabel Pantoja se unirá a Il Divo en concierto el 27 de junio en 'Icónica Fest' 2026 de Sevilla

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante Isabel Pantoja se unirá al grupo internacional Il Divo el próximo 27 de junio en un concierto enmarcado en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, acompañados por una orquesta sinfónica. El concierto, que tendrá lugar en la Plaza de España de Sevilla, será la única fecha en la que el grupo y la cantante se unirán en un "shoe colaborativo".

Según ha informado la organización del festival en una nota de prensa, el espectáculo "celebrará la fusión de dos tradiciones musicales distintas" la conocida copla y el flamenco de Pantoja con el estilo classical crossover de Il Divo.

El público de interpretaciones en solitario de cada artista, junto a "duetos exclusivos" creados especialmente para este evento. El repertorio pondrá en valor los grandes éxitos de la carrera de Isabel Pantoja y las canciones más queridas del repertorio internacional de Il Divo. "Este concierto es un sueño compartido: unir nuestras voces para celebrar la música y llevar el espíritu de Sevilla al mundo entero", han afirmado Isabel Pantoja e Il Divo en el anuncio oficial.

Durante más de 20 años, Il Divo ha encarnado "el poder de la música, la hermandad y la evolución artística". Desde su debut en 2004, el cuarteto, formado actualmente por Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie, ha "redefinido el classical crossover, cautivando a audiencias de todo el mundo con sus impresionantes voces y electrizantes actuaciones".

Con más de 30 millones de discos vendidos, 50 números uno y 160 certificaciones de Oro y Platino en 35 países, han pisado "los escenarios más prestigiosos del mundo", desde los Juegos Olímpicos de verano y la Copa Mundial de la FIFA hasta el Jubileo de Diamante en Windsor y el Commander-in-Chief's Ball.

Por su parte, Pantoja cuenta con más de cinco décadas de trayectoria. Desde sus inicios en la década de 1970, "su voz inconfundible, su magnetismo escénico y su capacidad de transmitir emoción la han convertido en una leyenda viva de la música en español", según ha señalado el festival.

A lo largo de su carrera, ha publicado más de 30 discos y ha vendido millones de copias en todo el mundo, "consolidándose como una de las intérpretes más queridas y respetadas de habla hispana". Sus actuaciones han recorrido los escenarios "más prestigiosos de España y América Latina, y ha llevado la esencia de la copla a públicos internacionales", contribuyendo a la proyección global de la música popular española.

Con una discografía marcada por canciones como 'Marinero de luces', 'Hoy quiero confesarme', o 'Se me enamora el alma', Isabel Pantoja "ha sabido mantener viva la tradición de la copla mientras fusiona su estilo con nuevas influencias, sin perder nunca la autenticidad que la define".

Icónica Santalucía Sevilla Fest "sigue sumando nombres para su sexta edición", que volverá a reunir en la Plaza de España "a algunas de las voces más influyentes de la música internacional", y a ofrecer "experiencias únicas en un entorno excepcional".

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel "ecléctico, diverso y de primer nivel".