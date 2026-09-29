Ismael Sánchez y Vicky Luna cierran el próximo miércoles el ciclo 'Música en el Patio' de Alcalá (Sevilla)

Un espectáculo de la vigesimotercera edición de Música en el Patio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vigésimotercer ciclo de 'Música en el Patio' de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se clausura el próximo día 30 de septiembre con el espectáculo 'Espacio aéreo Internacional' del dúo Ismael Sánchez y Vicky Luna para poner el "broche de oro" a un ciclo "que ya es todo un clásico" en el mes de septiembre en la ciudad y que ha llenado "de los mejores sones" el Patio de la Harinera.

'Espacio aéreo Internacional', de lo artistas locales el guitarrista Ismael Sánchez y la cantante Vicky Luna, vertebra una propuesta musical íntima basada en la mezcla de estilos como la canción de autor, el jazz, las raíces del folclore y ritmos de influencia latinoamericana y brasileña, según ha detallado el Consistorio alcalareño en una nota.

El público asistente podrá disfrutar en esta última noche del ciclo de un concierto que destaca por la "desnudez de la guitarra acústica y española de Ismael que se entrelaza con la versátil voz de Vicky ofreciendo tanto composiciones propias como versiones íntimas".

Por su parte, el delegado municipal de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha valorado esta cita cultural caracterizada por "la profesionalidad de los intérpretes y la calidad de los espectáculos que atrae cada año a un gran número de público y se ha convertido también en un escaparate cultural de Alcalá para los ciudadanos de la provincia que vienen a conocer y disfrutar de la música y del propio entorno de la Harinera".

Asimismo, ha agradecido al público que ha acompañado concierto tras concierto y a todos aquellos que "recogen sus invitaciones con ilusión, a los músicos y al equipo técnico por hacer posible este patio mágico cada septiembre, invitando a la ciudadanía a que "nos acompañe esta última noche para poner el colofón final a un ciclo musical consolidado en un entorno privilegiado", ha concluido.

En contexto, el concierto comenzará a las 20,30 horas y las entradas están agotadas "ante la buena acogida del ciclo", especialmente con artistas locales como Ismael Sánchez, que cerrará el ciclo en esta edición.