Itálica (Sevilla) ajusta su plan de prevención tras el incendio de agosto,"sin ningún daño en el conjunto arqueológico"

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Conjunto Arqueológico de Itálica, Daniel González, ha señalado que, tras el incendio ocurrido el pasado mes de agosto en este espacio monumental ubicado en Santiponce (Sevilla), se ha "perfilado" el plan de prevención de incendios para "ajustar" sus directrices y mejorar así la capacidad de respuesta ante posibles emergencias. Además, ha indicado que "realmente no se produjo ningún daño sobre el patrimonio arqueológico, ya que la combustión fue rápida y con bajo poder calorífico".

En una entrevista concedida a Europa Press, ha explicado que los daños se limitaron a una zona de pastizal y parte del arbolado perimetral, y ha insistido en que, debido a las características de ese pasto, poco profundo y de combustión rápida, "el conjunto no ha sufrido ningún tipo de afección, ni estructural, ni estética, por el fuego".

Asimismo, ha precisado que la zona afectada fue "el frente sur, un área donde prácticamente no hay restos arqueológicos", y ha añadido que "en el momento de la extinción, más allá del tiznado superficial, no se registraron otras incidencias".

En este sentido, ha indicado que la prevención de incendios forestales es una de las cuestiones incluidas en los planes de gestión de cada museo y de las instituciones dependientes de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. En particular, Itálica cuenta con un Plan de Gestión basado en un Plan Director y, como mecanismo específico para afrontar emergencias, dispone además del Plan de Autoprotección del Conjunto Arqueológico.

Al hilo de lo anterior, ha explicado que el Plan de Autoprotección establece las estrategias a seguir en caso de incidentes, como el incendio ocurrido en Itálica el pasado 8 de agosto. Este plan define todas las acciones necesarias para evacuar el recinto en caso de que haya público presente, aunque en esta ocasión no fue necesario, ya que el incendio se inició fuera del horario de apertura.

Tras detectarse el incendio durante la tarde del citado día, González ha explicado que el personal de vigilancia del Conjunto Arqueológico alertó a la Policía Local y al Ayuntamiento de Santiponce sobre el conato de incendio. A través del Consistorio y en contacto directo con los Bomberos de la provincia, se activó el procedimiento que permitió controlar los primeros indicios del fuego.

Posteriormente, con la intervención de la directora general del Museo de la Junta de Andalucía, se informó también a la Dirección General de Emergencias de la Junta de Andalucía, que movilizó destacamentos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, para hacer frente a la contingencia.

En este contexto, el director del Conjunto ha destacado que "afortunadamente, el incendio se desarrolló en una zona de pasto natural que rodea los restos arqueológicos". Además, ha señalado que, como parte de las labores preventivas habituales, se había implementado un cortafuegos perimetral para proteger las viviendas colindantes de los vecinos de Santiponce, tanto en el frente sur como en el oeste del yacimiento.

No obstante, González ha señalado que "los planes siempre permiten mejoras" y que, a partir del análisis de cómo se desarrollaron las actuaciones durante el incendio, "en este caso concreto estamos realizando nuevas modificaciones en el plan preventivo". Entre esas mejoras, ha mencionado la ampliación de las zonas de cortafuegos perimetrales, la adecuación de caminos y otros espacios para facilitar el tránsito de los servicios de extinción, así como el inicio de estudios dirigidos a la recuperación paisajística del entorno, especialmente en lo que respecta al arbolado.

En cuanto al pasto, Daniel González ha explicado que su regeneración es "espontánea y rápida", y que "de hecho, ya están brotando zonas verdes en el área afectada".

'NO SE ESTÁ INVESTIGANDO LAS CAUSAS'

El director ha aclarado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil "no está actualmente investigando las causas del incendio", aunque "no se descarta que pudiera haber sido provocado", si bien "por el momento no disponemos de datos fehacientes al respecto".

Tras el incidente, González ha indicado que están "evaluando los daños", y que se ha contratado a una empresa especializada para analizar el estado de cada uno de los árboles afectados, especialmente los olivos, una especie que ha calificado como "muy resiliente al fuego". Aunque actualmente presentan un aspecto quemado, ha explicado que muchos están rebrotando desde el interior.

"De hecho, se está estudiando caso por caso el estado de cada ejemplar y ya se observa que, a pesar de haber sufrido los efectos del fuego, están comenzando a regenerarse", ha detallado, toda vez que ha evaluado que "en un mes o dos procederemos a eliminar las partes secas y a sanear los árboles para que puedan rebrotar completamente".