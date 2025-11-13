IU critica al Gobierno local por "paralizar cientos de sanciones" por exceso de veladores en Sevilla

Archivo - Veladores en el centro de Sevilla en foto de recurso - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha criticao al Gobierno local (PP) por "mantener paralizadas cientos de sanciones" por exceso de veladores en Sevilla. En este sentido, el concejal de esta formación, Ismael Sánchez, ha advertido de la "inacción municipal" y sus consecuencias: "impunidad, competencia desleal entre hosteleros y ocupación abusiva del espacio público".

El edil llevará este asunto a la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno que se celebra este viernes, según señala en una nota de prensa; "ello, pese a que la Policía Local ha levantado más de un millar de actas en lo que va de año".

Según Sánchez, el Ayuntamiento ha tramitado "apenas un centenar de denuncias" por exceso de veladores durante 2025, "mientras que se han realizado más de 1.200 inspecciones. El resto de las denuncias, según el propio personal municipal, permanecen almacenadas en cajas de cartón sin tramitar por falta de personal en la Gerencia de Urbanismo".

"Esto no es un simple problema administrativo sino una muestra clara de falta de gestión y de dejación de funciones. Los hosteleros saben que, aunque la Policía se persone y levante acta, la multa nunca va a llegar, y eso está generando una situación de impunidad y competencia desleal frente a quienes cumplen la norma", ha subrayado al respecto.