IU exige al Ayuntamiento de Sevilla que haga efectivo el derecho a la jubilación parcial de su plantilla municipal

Archivo - El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez. - IU - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha mantenido una reunión con representantes de las secciones sindicales de UGT y CCOO en el Consistorio para abordar la situación de la jubilación parcial, un derecho laboral cuya aplicación efectiva sigue sin desarrollarse en la administración municipal.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, UGT y CCOO llevan tiempo reclamando soluciones para hacer efectiva la jubilación parcial en las administraciones públicas y que, pese a los avances normativos conseguidos para el personal laboral, continúa pendiente su desarrollo para el personal funcionario.

En este sentido, Sánchez ha criticado que "no es aceptable que trabajadores y trabajadoras que llevan décadas prestando servicio a la ciudadanía encuentren obstáculos para acceder a una jubilación parcial que les permita reducir progresivamente su jornada laboral". "Estamos hablando de derechos, de dignidad y de reconocimiento a toda una vida de trabajo", ha añadido.

En este contexto, el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, en vigor desde el 1 de julio y convalidado por el Congreso de los Diputados, establece un marco específico para hacer posible la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas, flexibilizando los mecanismos de contratación del personal relevista.

Al hilo, Sánchez ha considerado que el Gobierno municipal "debe dejar de aplazar esta cuestión y poner en marcha, mediante la negociación colectiva, los instrumentos de planificación necesarios para facilitar su aplicación". "El Ayuntamiento tiene que hacer sus deberes. No basta con reconocer derechos sobre el papel; hay que establecer los procedimientos, prever las plazas y garantizar los contratos de relevo necesarios para que puedan ejercerse", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que la jubilación parcial representa una oportunidad para rejuvenecer la plantilla municipal, favorecer la incorporación de nuevas generaciones de profesionales y garantizar la transmisión de conocimientos y experiencia entre trabajadores y trabajadoras.

"No podemos hablar de modernizar la administración mientras se mantienen bloqueados mecanismos que permitirían mejorar las condiciones laborales, facilitar el relevo generacional y fortalecer los servicios públicos. El Ayuntamiento debe dar ejemplo en el cumplimiento y desarrollo de los derechos laborales", ha abundado.

Por ello, Izquierda Unida reclamará al gobierno de José Luis Sanz que convoque una mesa de negociación con la representación sindical, identifique al personal laboral que reúne los requisitos para acceder a la jubilación parcial y establezca un calendario concreto para su implantación, así como que exigirá que se impulsen, ante las administraciones competentes, las modificaciones normativas pendientes para extender efectivamente este derecho al personal funcionario.