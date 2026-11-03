IU exige que la nueva Ordenanza de la Feria de Sevilla priorice las casetas públicas y garantice una feria más abierta

El portavoz de IU Sevilla, Ismael Sánchez, en la puesta del primer tubo de la portada de la Feria de Abril. Imagen de archiv - IU SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha reclamado al Gobierno municipal de José Luis Sanz que aproveche la anunciada actualización de la Ordenanza de la Feria de Abril para avanzar hacia un modelo de feria "más abierto, accesible y participativo", en el que se favorezca la concesión de casetas públicas o de uso público, a las que pueda acceder libremente cualquier persona.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el portavoz ha defendido que la nueva ordenanza debe incorporar mecanismos concretos que favorezcan la adjudicación de casetas de acceso público, tanto en el recinto actual como en las futuras ampliaciones, estableciendo criterios transparentes y objetivos que permitan ampliar progresivamente la oferta de espacios abiertos a toda la ciudadanía.

De esta manera, Sánchez ha indicado que uno de los principales problemas del actual modelo de Feria es la "escasez de casetas de acceso público frente al elevado número de casetas privadas", una situación que "limita las posibilidades de disfrutar de esta celebración a miles de sevillanos y a quienes visitan la ciudad durante esos días".

En este contexto, Sánchez ha realizado estas declaraciones después de que el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, haya reconocido que la ampliación del recinto ferial no estará disponible para la Feria de 2027, "incumpliendo así los plazos que el propio Gobierno municipal había anunciado", y haya situado en 2028 la incorporación de las primeras nuevas casetas.

"El Gobierno de Sanz vuelve a incumplir los plazos que él mismo se había marcado. Si finalmente la próxima Feria no contará con nuevas casetas, al menos que este tiempo sirva para hacer las cosas bien, con responsabilidad, diálogo y una revisión profunda de la ordenanza que permita avanzar hacia una Feria de Abril verdaderamente abierta a toda la ciudadanía", ha señalado el portavoz de IU.

Al hilo, Sánchez ha criticado que no puede ser que "uno de los acontecimientos más importantes de Sevilla", al que el Ayuntamiento destina una cantidad tan significativa de recursos públicos, tenga "tan pocas casetas abiertas a la población". "La Feria no puede ser una fiesta en la que una parte importante de la ciudadanía tenga que conformarse con pasear por sus calles porque no dispone de una invitación para entrar en una caseta", ha abundado.

A su vez, ha considerado consideran que la revisión de la ordenanza debe abordarse desde una perspectiva integral, incorporando también medidas para mejorar la accesibilidad universal, la sostenibilidad ambiental, la seguridad, las condiciones laborales y la transparencia en la adjudicación y gestión de los espacios del recinto ferial.

Por ello, Sánchez ha sugerido que el retraso de la ampliación del Real "no puede convertirse en una oportunidad perdida". "Si vamos a ampliar la Feria utilizando suelo y recursos públicos, debemos garantizar que esa ampliación responda también al interés general. No tendría sentido reproducir sin más el actual modelo, aumentando el número de casetas sin abordar el problema de la falta de espacios abiertos a la ciudadanía", ha advertido.

Por último, el portavoz municipal ha reclamado al Gobierno de José Luis Sanz que abra un proceso real de participación y diálogo con los grupos políticos, las entidades sociales, vecinales y culturales y los distintos sectores vinculados a la Feria, antes de llevar a aprobación la nueva ordenanza. "Queremos una Feria que siga respetando sus tradiciones, pero que evolucione para ser más democrática, inclusiva y accesible. La Feria de Abril es de Sevilla y debe ser una fiesta en la que todo el mundo tenga cabida", ha concluido.