IU y Participa critican que el alcalde de Sevilla "desestimó" una lanzadera de empleo en 2018 "con financiación europea"

Publicado 03/02/2019 14:59:35 CET

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida y Participa Sevilla han criticado que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, "desestimó" una lanzadera de empleo en 2018 que contaba con "financiación europea".

"Atónitos e indignados", así se han mostrado en un comunicado de prensa el portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Daniel González Rojas, y el edil y diputado provincial de Participa Sevilla, Julián Moreno, después de conocer que el Ayuntamiento hispalense "había desechado la posibilidad de que una lanzadera de empleo con financiación europea se pudiese desarrollar en la ciudad".

Tras una pregunta formulada por Participa Sevilla en la comisión de Ruegos y Preguntas del Consistorio, el gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE) "reconocía que en 2018 no se había dado continuidad al proyecto de la lanzadera de empleo de la fundación Santa María La Real por la falta de disponibilidad de un espacio municipal para albergar un aula para unas 20 personas", según han explicado IU y Participa.

Rojas y Moreno han criticado que "en el presupuesto municipal del pasado año había una partida para habilitar espacios de cara a dispositivos de empleo de este tipo, gracias a una enmienda de IU". "El gobierno municipal decidió hacer una modificación presupuestaria para desviar esos fondos a la cumbre mundial de turismo y con la desestimación de esta lanzadera vemos las consecuencias", han lamentado, a l vez que han agregado que "es evidente que la lucha contra el paro y la precariedad laboral no es una prioridad para Espadas".

"Con una tasa media de desempleo superior a un 20 por ciento, que se eleva a hasta el 50 por ciento entre los más jóvenes en muchos barrios de la ciudad, es increíble que el Ayuntamiento diga que no a una actividad que se viene celebrando en años anteriores y con grandes resultados de inserción laboral para sus participantes", han asegurado ambas formaciones. "No solo no refuerza los exiguos planes de inserción socio-laboral ni impulsa un nuevo modelo productivo, sino que cuando hay un programa con financiación asegurada le da la espalda", han criticado.

IU y Participa han señalado que de las 28 personas que participaron en la lanzadera de 2017, "sólo tres no se encuentran trabajando actualmente", es decir, "casi el 90 por ciento de los participantes están ocupados". "Este proyecto es un instrumento útil, como demuestran los datos, se trata de un programa que va mucho más allá de que alguien te busque empleo, ofrece las herramientas necesarias para optimizar la búsqueda", han apuntado.

"El desempleo es uno de los mayores problemas de la ciudad y una de las principales preocupaciones de los sevillanos", han afirmado, a la vez que han indicado que "Espadas muestra una vez más su total pasotismo para afrontar esta dura realidad en Sevilla".

Por último, Rojas y Moreno han criticado que "para más inri, el borrador de presupuestos de 2019 de Espadas recorta en un 26 por ciento las partidas para fomento del empleo".