IU pedirá explicaciones por el "atasco" de las actuaciones urbanísticas en 'Su Eminencia' en el próximo Pleno

Publicado 24/07/2018 15:02:41 CET

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU en Sevilla pedirá explicaciones, en la sesión plenaria del Ayuntamiento del próximo viernes, sobre "las actuaciones urbanísticas contempladas, desde hace años, en la barriada Su Eminencia, que siguen sin ejecutarse".

Una iniciativa, según informa IU en una nota de prensa, que conduce a esta formación a la "obligación de impulsar" en Pleno, ante el "bloqueo" que "sufren la mayoría de los proyectos previstos en esta zona del Distrito Cerro Amate, cuyo deterioro y abandono crece por día".

Así, tal y como ha indicado el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, en la sesión plenaria se presentará una "batería de preguntas" con las que se pretende "recordar y exigir" al gobierno de Juan Espadas (PSOE) el cumplimiento de todas las "asignaturas pendientes" relativas al desarrollo de los ámbitos de suelo urbano no consolidado, existentes en el entorno de la estación de Metro 'Cocheras' y del conocido como Parque de la Música, situado entre los barrios de Los Prunos y la barriada Nuestra Señora del Águila.

Y es que, en los más de tres años que el PSOE lleva gobernando en Sevilla, según IU, no se ha abordado el ensanchamiento de la calle Pruna para permitir la entrada a los autobuses; no se ha reurbanizado Carmen Vendrell, que "sigue sin aceras y plagada de baches y boquetes"; ni tampoco se ha dado "ningún paso" dirigido a habilitar en esta vía una salida "digna" a la SE-30, en el entorno de la carretera de Mairena (A-8028).

Por ello, IU no sólo prevé preguntar en el Pleno por todas estas "intervenciones pendientes", a las que el gobierno socialista "se comprometió a dar respuesta por última vez hace cuatro meses en una reunión con entidades sociales y vecinales de la zona", sino que reclamará, también, un plan de actuaciones destinado a mantener y poner a punto del Parque de la Música, cuyo estado actual es "vergonzoso" y donde, "sigue faltando un proyecto concreto para que la ciudadanía pueda hacer suyo este espacio público sin correr riesgos".

Del mismo modo, el grupo municipal pedirá al gobierno de Espadas que informe de sus planes, "si es que dispone de alguno", para garantizar el mantenimiento continuado de los solares anexos a la estación de 'Cocheras', habida cuenta de los robos e incendios que se vienen produciendo en la zona y que aclare si prevé algún uso alternativo y temporal para estos suelos hasta que sean desarrollados.

A tal efecto, Izquierda Unida entiende que la "crisis-estafa, de la que aún no hemos salido, puede ralentizar la ejecución de algunas de estas actuaciones urbanísticas pendientes". Aunque, el portavoz ha manifestado que "lo que no es de recibo es que los vecinos sigan abandonados a su suerte por el Ayuntamiento y que no se avance, ni siquiera, en la conservación apropiada y en el adecentamiento de sus espacios públicos".