IU pide al Ayuntamiento de Sevilla que "garantice una alternativa habitacional" al matrimonio desahuciado en la Macarena

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la confluencia liderada por Podemos e Izquierda Unida Ismael Sánchez ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que "garantice una alternativa habitacional" a Antonio y Pilar, el matrimonio desahuciado junto a su hijo el pasado 6 de marzo de su casa de la calle Fray Isidoro de Sevilla, en base a una ejecución hipotecaria ordenada por un juzgado.

Tras mantener una reunión con el matrimonio afectado y con el letrado Francisco Tejado, Sánchez ha asegurado que en este proceso se han cometido "diversas irregularidades", entre ellas "no notificar la orden de lanzamiento a la familia cuando la Ley es clara en este sentido". Ha anunciado en una nota de prensa que se va a solicitar la nulidad del acto "para que se haga justicia con este matrimonio. Entendemos que no se pueden ejecutar desahucios porque existe una prórroga del estado de alarma hasta el 30 de junio decretada por el Gobierno de España que prohíbe los desahucios por impagos hipotecarios".

Por otro lado, el dirigente de IU ha subrayado que "otra de las irregularidades cometidas" durante el desahucio fue que "no estuvieron presentes los profesionales de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies), "algo que es preceptivo en Sevilla", por lo que ha insistido en que el Ayuntamiento "no puede dejar tirados a estos vecinos y debe garantizarles una alternativa habitacional en tanto no se resuelva el proceso judicial".

Antonio y Pilar, de 65 y 58 años, junto a su hijo Antonio, de 26, fueron desalojados de la que había sido su casa desde hacía 30 años el pasado 6 de marzo, después de que el 24 de febrero la "presión vecinal paralizara el desahucio". El hombre padece una discapacidad a consecuencia de un ictus que sufrió hace dos años y percibe una pensión de 700 euros que, sumados al sueldo del hijo por su trabajo a media jornada, "no dan para hacer frente al pago de la hipoteca, de unos 1.000 euros mensuales".