IU presenta enmiendas a las Ordenanzas Fiscales de Sevilla para reforzar la progresividad, la vivienda y el empleo

Archivo - El portavoz adjunto del Grupo Municipal Podemos-Izquierda Unida, Ismael Sánchez, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha presentado un conjunto de enmiendas al proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027 centradas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el ICIO y los precios públicos del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, las propuestas se circunscriben a las ordenanzas que el Gobierno municipal ha abierto a modificación para 2027 y ha incluido cambios en IBI, IAE, ICIO, plusvalía, la tasa del Hogar Virgen de los Reyes y los precios públicos del IMD.

De esta manera, una de las principales enmiendas plantea rechazar la nueva reducción general del 1% del IBI y mantener los tipos vigentes en 2026, ya que el proyecto municipal ha propuesto reducir el tipo urbano del 0,662% al 0,655%, además de rebajar también los tipos correspondientes a inmuebles rústicos y bienes de características especiales.

En este sentido, Sánchez ha sostenido que IU "prefiere concentrar los beneficios fiscales en situaciones sociales, económicas o ambientales concretas antes que aplicar reducciones generales", por lo que ha propuesto "utilizar la fiscalidad municipal para reforzar los servicios públicos y dirigir las bonificaciones hacia quienes tengan una necesidad específica o generen un retorno social para la ciudad".

En materia de vivienda, IU ha planteado aplicar "con mayor intensidad" el recargo del IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, utilizando los márgenes permitidos por la legislación estatal, ya que el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite alcanzar un recargo del 100% cuando la desocupación supera los tres años y añadir hasta 50 puntos porcentuales cuando una misma persona o entidad tenga dos o más viviendas vacías en el municipio.

"En una ciudad con enormes dificultades de acceso a la vivienda, creemos que el Ayuntamiento debe utilizar todas las herramientas de las que dispone para favorecer que las viviendas cumplan su función residencial y no permanezcan vacías durante años", ha señalado el portavoz municipal.

BONIFICACIONES A LA CREACIÓN DE EMPLEO

El proyecto de 2027 establece, tanto en el IBI como en el ICIO, una escala para nuevas actividades económicas que comienza en cinco contrataciones indefinidas, con un 20% de bonificación entre cinco y 19 trabajadores y porcentajes que alcanzan el 95% a partir de 200 contrataciones.

Ante esto, IU ha propuesto recuperar un tramo específico desde la primera contratación indefinida y mejorar las bonificaciones de los primeros escalones. "Una pequeña empresa, un comercio, una cooperativa o una iniciativa de economía social difícilmente va a contratar de golpe a cien o doscientas personas. Si queremos incentivar empleo estable, las ordenanzas tienen que estar pensadas también para el tejido económico real de nuestros barrios", ha afirmado.

Igualmente, la formación ha planteado reforzar las bonificaciones del IAE vinculadas al incremento de plantilla indefinida y elevar, dentro de los márgenes legales, los incentivos del ICIO para instalaciones de recarga eléctrica asociadas a autoconsumo o energías renovables, ya que la legislación estatal permite en el ICIO bonificaciones de hasta el 90% para las obras necesarias para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Finalmente, IU ha introducido incrementar las bonificaciones de los precios públicos del IMD para clubes y entidades deportivas de base que realizan un uso continuado de instalaciones municipales después de que el proyecto haya contemplado actualmente bonificaciones del 10%, 20% y 30% para entidades deportivas según la duración de la reserva continuada.

En este contexto, Sánchez ha resumido las enmiendas como una propuesta basada en "una fiscalidad municipal más progresiva, orientada a garantizar ingresos suficientes para los servicios públicos y capaz de utilizar las bonificaciones para favorecer vivienda, empleo estable, transición ecológica y deporte de base".

"Las ordenanzas fiscales no son únicamente una tabla de impuestos y bonificaciones. Son también una herramienta para decidir qué actividades queremos favorecer, cómo distribuimos el esfuerzo fiscal y qué modelo de ciudad queremos construir desde las competencias municipales", ha concluido.