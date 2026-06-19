IU Sevilla advierte de "abandono" en la piscina cubierta de Bellavista y lamenta la "tardanza" en su puesta a punto

Archivo - El concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido este viernes, 19 de junio, de la situación de "abandono" de la piscina de Bellavista, misma vez que ha pedido para la misma "una intervención seria, con presupuesto suficiente y con plazos claros" por parte del Gobierno local.

Según ha referido el conjunto en una nota de prensa, si bien el Consistorio ha detallado que el inicio de las obras de reparación en la piscina municipal está previsto para el próximo 15 de agosto y tendrán una duración entre dos y tres semanas, a juicio de la formación este anuncio "llega tarde y se queda corto".

"El PP actúa siempre igual: deja que los equipamientos públicos se deterioren, aparece cuando hay denuncia vecinal o visita de la oposición, anuncia cuatro arreglos menores y pretende venderlo como una solución", ha afirmado.

Sánchez ha apuntado especialmente al estado del vaso de la piscina y del liner, que presenta "un deterioro evidente". "Hay incluso verdín en el vaso de la piscina como consecuencia del estado del liner, que tiene que ser cambiado de manera urgente. Lo que plantea el Gobierno este verano es limpiarlo, pero eso no soluciona el problema de fondo. Es una chapuza", ha señalado. Por todo ello, ha exigido al Gobierno local que ponga un plan "sobre la meda" y que abandone "la política de la chapuza".