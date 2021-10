IU Sevilla alega el Plan Respira para ampliar la zona restringida y reducir las excepciones para que no sea "coladero"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Adelante Sevilla y coordinador de IU local, Daniel González Rojas, ha informado de que la federación de izquierdas ha presentado una batería de alegaciones para que el Plan Respira "sea más amplio y ambicioso", a la par que ha demandado al gobierno del socialista Juan Espadas "cumplir con lo acordado, además de ofrecer una alternativa de ciudad habitable".

"Sevilla fue pionera, por el impulso dato por IU en los años de cogobierno en la ciudad, y hace ya una década, al implantar el Plan Centro que, a día de hoy sigue sin completarse por lo que nos hemos situado en el furgón de cola respecto al resto de capitales que han implantado zonas de tráfico restringido desde hace años", ha señalado en un comunicado Rojas, quien destaca que "en Sevilla se sigue todavía mareando la perdiz".

Por ello, y recogiendo las propuestas que se han trabajado en el seno de la Asamblea de IU en el Casco Antiguo, junto a colectivos vecinales del centro y de Triana, se han propuesto dos áreas de actuación: ampliar el perímetro de la zona de tráfico restringido y, por otro lado, reducir toda la casuística de excepciones recogidas en la regulación que convierten al Plan Respira "en un auténtico coladero".

El objetivo, según Rojas, es que "el Plan Respira sea más amplio y ambicioso", poniendo en marcha "la propuesta de restricción del tráfico en el Casco Histórico recogida en el acuerdo presupuestario entre el gobierno y nuestro grupo municipal del año 2020".

"De esta forma, podríamos conseguir cumplir con lo acordado, pero además ofrecer a esta zona de la ciudad una alternativa de ciudad habitable", destaca el edil, quien critica que las actuaciones del Plan Respira "estaban previstas para este año 2021 y al final se van a poner en marcha en 2022". "Echamos en falta valentía política por parte del gobierno municipal y que, después de casi dos años de retraso, la propuesta de regulación que nos presenta el gobierno tenga tantas carencias", agrega.

Así mismo, Rojas critica que las peatonalizaciones que se han hecho durante el mandato pasado y el presente "responden más a presiones de grupos de poder dentro del Distrito que a una planteamiento global de movilidad sostenible".

Así las propuestas que han trasladado a Rojas se concentran en dos líneas: la primera de ellas sobre la ampliación del perímetro de las áreas de tráfico restringido. En el caso de Casco Antiguo, se propone que se incluya la zona de Reyes Católicos, Paseo Colón y Marqués de Paradas. "No se entiende que se excluya esta zona cuando son calles con un volumen de tráfico considerable a día de hoy", señala al respecto, y en el caso de Triana, se propone que los límites se amplíen por Ronda de Triana, López de Gomara y la avenida de República Argentina.

En segundo lugar, se propone reducir el abanico de excepciones para entrar en las zonas restringidas. Las excepciones propuestas a la regulación como son la de los residentes puedan hacer "invitaciones" a no residentes o la posibilidad de dar a los centros educativos la potestad de habilitar el accesos de hasta cuatro vehículos privados por alumno pueden eliminar de facto los efectos positivos que se pretender con el Plan Respira, ya que considera que tal cantidad de excepciones convierten en "un auténtico coladero" la regulación prevista por el equipo de gobierno. "Se dinamita todo intento de restringir el tráfico privado en el Casco Antiguo", agrega.

Por último, se plantean cuestiones referidas a la turistificación, ya que, a juicio de estas alegaciones "se está fomentando el negocio ilegal de pisos turísticos sin permiso, que podrán contar indefinidamente con dos invitaciones renovables todo el tiempo, ya que en la propuesta del gobierno, se da la paradoja de que el piso turístico legal tendrá más limitaciones que las descritas". "Y en referencia a los accesos a los centros educativos se entiende que no sería necesario dar un permiso especial específico de hasta 360 accesos al año, dado que la escolarización de niños se hace en su zona de residencia o cerca del trabajo de madre o padre", añade.

"El Plan Respira no puede seguir en el olvido", ha finalizado Rojas, entendiendo que "que hay que extender esta filosofía a todos los Distritos e implantar zonas con prioridad peatonal y bajas emisiones en más barrios de la ciudad, y no tan sólo en la zona centro". "Con estas alegaciones buscamos un objetivo primordial, mejorar un plan que se queda cojo y que no restringe realmente el paso de vehículos privados, precisamente al estar plagado de excepcionalidades", concluye.