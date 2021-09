IU Sevilla calcula un 14% menos de militancia, ve "pendiente" la feminización y destaca su red de 200 activistas

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El informe de gestión elevado por la actual Coordinación Provincial de IU en Sevilla de cara a la XXVI Asamblea de la organización, a celebrar el próximo 24 de octubre para renovar el organigrama de la misma, refleja entre otros aspectos que en los últimos cinco años la organización provincial habría perdido aproximadamente un 14 por ciento de su militancia, teniendo aún "pendiente" la feminización y destacando el papel de la Red de Activistas de la entidad, con unas 200 personas participando en la misma.

El citado documento, recogido por Europa Press, abarca el periodo comprendido entre la asamblea provincial de 2017 y el momento actual, dando cuenta tanto de las no pocas citas electorales transcurridas desde entonces como de aspectos como "el auge de la extrema derecha", la participación de IU en diversas movilizaciones sociales como las "mareas" o en diferentes conflictos laborales, el "protagonismo" del movimiento memorialista con el apoyo de la coalición de izquierdas, la reducción de la riqueza por persona de los andaluces tras la crisis financiera mundial de 2008, la creación de la marca electoral Adelante de la mano de Podemos, IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza; el "vuelco al tablero político andaluz" tras las elecciones autonómicas de 2018 con el nuevo Gobierno de PP y Cs apoyado por Vox, la irrupción de la pandemia o la "ruptura definitiva" de Adelante.

Ello, tras la decisión de la que fuera coordinadora de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez de abandonar las filas de dicho partido junto con varios diputados autonómicos afines a dicha dirigente, extremo que finalmente derivó en la expulsión de todos ellos del grupo parlamentario autonómico de Adelante.

EL NUEVO "REFERENTE"

"Hemos acordado que Unidas Podemos es nuestro referente político electoral a nivel estatal y su desarrollo a nivel andaluz, esperamos dar por finalizada la retahíla de sopa de siglas que hemos vivido en los últimos años y superar los inconvenientes de la pervivencia de la marca Adelante", señala el informe de gestión respecto a la nueva denominación de Unidas Podemos por Andalucía acordada para el proyecto político impulsado por Podemos e IU, mientras Teresa Rodríguez y sus partidarios han refundado la marca Adelante.

Como "balance orgánico", el documento expone que en los últimos cinco años, en la provincia de Sevilla IU ha perdido "aproximadamente un 14 por ciento" de la militancia. "Sobre esta circunstancia pueden recaer muchos factores ajenos a nuestra responsabilidad provincial (y local), pero no es menos cierto que el seguimiento de la afiliación ha sido desigual", se precisa.

En paralelo, en el informe se sostiene que en Sevilla, IU ha "mantenido la presencia institucional" con relación a 2017. "Contamos con un número casi idéntico de concejales/as, si bien hemos perdido algunas alcaldías e incrementado los cogobiernos. Es cierto que la representatividad anterior a 2019 era exclusivamente de IU y ahora lo es de Adelante en la mayoría de los municipios, pero el porcentaje de cargos públicos de IU es superior al 90 por ciento en ayuntamientos y el 100 por ciento de alcaldes", indica el documento respecto a la citada marca.

"PENDIENTE LA FEMINIZACIÓN"

Además, el informe de gestión advierte de que "la feminización de la organización sigue siendo una asignatura pendiente". "Las listas paritarias no han ido mucho más allá de ser un fin en sí mismas, sin más consecuencias. No ha habido plan de feminización. Las actitudes, los métodos y, en no pocas ocasiones, la retórica de las reuniones han reproducido patrones varoniles y machistas", llega a reflejar el informe.

"Las relaciones internas en el seno de IU son mucho más fluidas al final de este periodo que cuando lo iniciamos (en 2017), tanto a nivel provincial como respecto de otros niveles territoriales. Aún queda recorrido en este aspecto y es evidente que nunca se debe bajar la guardia ni relajar los esfuerzos. No olvidemos que somos la organización provincial más plural (en cuanto a representatividad de organizaciones políticas dentro de IU) de todo el Estado", figura además en el informe de gestión.

En el mismo documento se destaca, entre otros aspectos, que "no existe una Red de Activistas en toda IU como la de Sevilla, con alrededor de 200 personas permanentemente informada, compartiendo iniciativas, propuestas, debatiendo y participando, en la mayoría de los casos con una presencia encomiable, en todas las movilizaciones que se han realizado en los últimos años".

El informe de gestión, así, se configura como una herramienta destinada a "corregir errores, actualizar aciertos y acumular cierta experiencia para acometer nuevas situaciones complejas que puedan darse".