IU Sevilla exige a Emvisesa un plan urgente de mantenimiento en una promoción de Estrella Vega tras "años de abandono"

El concejal de IU Ismael Sánchez, en el centro, se reúne con vecinos de la promoción de vivienda pública de Estralla Vega - IU

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha exigido al Gobierno municipal y a Emvisesa la puesta en marcha de un "plan urgente de mantenimiento, transparencia y participación vecinal" en las viviendas públicas de Estrella Vega 9-11, tras la visita realizada por el concejal Ismael Sánchez a la urbanización, junto a vecinos de la Asociación de Arrendatarios P6.

Durante la visita, Sánchez ha podido comprobar el "deterioro acumulado" de distintos elementos comunes y ha escuchado directamente las "quejas de residentes que llevan años reclamando soluciones a incidencias" que afectan a la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y la vida cotidiana de las familias, explica la formación en una nota de prensa.

"Lo que hemos visto no es un problema puntual ni una incidencia aislada. Es el resultado de años de falta de mantenimiento, de falta de escucha y de una gestión que trata a los inquilinos como simples pagadores, pero no como vecinos con derecho a decidir sobre sus hogares", ha señalado el concejal de IU.

Los residentes denuncian al respecto "deficiencias reiteradas en instalaciones solares" para agua caliente sanitaria, grupos de presión, sistemas de protección contra incendios en garajes, puertas automáticas, ascensores, porteros electrónicos, buzones, cerramientos, elementos afectados por corrosión y distintas zonas comunes.

Para IU, "no estamos hablando de detalles menores, sino de cuestiones que comprometen la calidad de vida de familias que viven en una promoción pública y que deberían recibir una atención ejemplar por parte de una empresa municipal".

La formación política critica también la falta de transparencia sobre los importes que abonan mensualmente los arrendatarios. "Según trasladan los vecinos, llevan tiempo reclamando un desglose claro de sus recibos para saber qué parte corresponde al alquiler y qué parte a cuotas de mantenimiento o gastos repercutidos", ha afirmado Sánchez.

El Grupo municipal advierte, además, del riesgo de que los cambios derivados de la venta de algunas viviendas mediante alquiler con opción a compra "terminen dejando a numerosos arrendatarios sin capacidad real de participar en las decisiones comunitarias, pese a seguir soportando económicamente los gastos comunes". Por todo ello, IU llevará este asunto a la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno para exigir explicaciones al delegado competente y a la dirección de Emvisesa.