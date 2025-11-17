IU Sevilla lleva a los tribunales la resolución que "impidió debatir" un minuto de silencio por Palestina

Archivo - El portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Con Podemos-Izquierda Unida ha anunciado este lunes que ha decidido elevar a los tribunales la resolución del presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que, asegura, desestimó el recurso de reposición presentado por el grupo y "mantuvo el veto" a debatir una propuesta para guardar un minuto de silencio por Palestina.

Así, la formación ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, al que ha tenido acceso Europa Press, contra la desestimación presunta de una solicitud de información, en la que el portavoz reclamaba datos sobre otros actos institucionales y posicionamientos del Ayuntamiento ante conflictos internacionales, como la colocación de la bandera de Ucrania en la fachada de Plaza Nueva o la celebración de minutos de silencio por los atentados de Hamás del 7 de octubre.

Según el escrito, ambas acciones se interponen de manera acumulada y están relacionadas con la gestión del presidente del Pleno en torno a la tramitación de recursos y solicitudes de información del grupo municipal.