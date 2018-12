IU Sevilla pide medidas ante "problemas de tráfico y seguridad" por la parada de buses turísticos en María Auxiliadora

Publicado 26/11/2018 14:56:19 CET

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha exigido este lunes al gobierno de Juan Espadas (PSOE) que tome medidas para acabar con los "problemas de seguridad y movilidad" que se vienen produciendo en la calle María Auxiliadora, concretamente a la altura de los Jardines del Valle, a cuenta de los "estacionamientos irregulares" que en frente realizan diariamente diferentes autobuses de compañías privadas.

Según ha explicado González Rojas, estos vehículos transportan a turistas hasta las mismas puertas de los locales con tablaos flamencos que se encuentran ubicados en la zona y, mientras se desarrollan las actuaciones, suelen permanecer aparcados en plena carretera, con las luces de emergencias puestas e invadiendo un carril al completo.

Una situación que, según advierte el portavoz de IU, está provocando "numerosos conflictos de tráfico y de movilidad". No en vano, añade que los pasajeros han de bajarse directamente en el carril bici que delimita la acera con la calzada, lo que implica "un riesgo para su seguridad y la de los ciclistas y peatones que por allí transitan".

Desde Izquierda Unida, se critica la "indolencia" del gobierno de Espadas ante este tema, ya que "hasta la fecha no ha tratado de buscar ninguna solución, "ni tampoco tiene intención alguna de hacerlo en el futuro". Según Rojas, esto ha quedado "bastante claro" en las respuestas que el delegado municipal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, ha ofrecido por escrito a las preguntas formuladas por IU al respecto.

En su contestación, tal como indica IU en un comunicado, "Cabrera reconoce que estas empresas de autobuses no cuentan con ningún permiso para estacionar en el referido carril de la calle María Auxiliadora y bajar allí a sus pasajeros, pero a continuación señala que desde el Área de Movilidad no se plantean habilitar ninguna alternativa para estos vehículos en tanto que 'no existen en la zona ubicaciones adecuadas que cumplan los requisitos de espacio y seguridad para permitir la parada de estos servicios'".

En palabras de González Rojas, lo que hace el gobierno de Espadas con esta respuesta "es lavarse absolutamente las manos y desentenderse por completo del problema".

INSTA A QUE SE CONTEMPLE EN LA NUEVA ORDENANZA

Para el portavoz de IU, éste es un ejemplo más de "hasta qué punto el PSOE de Sevilla se pliega y somete constantemente a los dictados e intereses del lobby turístico, dando la espalda a las personas que viven y trabajan en Sevilla". "Al alcalde y a su gobierno les da igual lo que pueda pasar cualquier día en ese cruce tan peligroso de María Auxiliadora, lo único que les importa es no molestar al sector que manda en esta ciudad", ha lamentado.

Al hilo de esto, González Rojas ha mostrado su esperanza en que este tipo de problemáticas se solventen con la aprobación de la ordenanza de buses turísticos que el Ayuntamiento "dice estar elaborando en estos momentos". Desde IU, se ve esta iniciativa "positiva y necesaria" pero, según advierte, "no puede centrarse únicamente en el servicio que actualmente prestan las empresas City Sightseeing y Sevirama, sino que ha de ir más allá y regular en condiciones otras muchas cuestiones relacionadas con el transporte turístico en la ciudad".