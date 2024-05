IU Sevilla propone a los grupos "instar al presidente del Pleno a cambiar el turno ciudadano en las sesiones plenarias"

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, apremia al resto de concejales de la corporación municipal a llegar a un acuerdo de modificación ya que "no nos aparece justo que la ciudadanía tenga que esperar hasta el final del Pleno para poder interpelar al gobierno".

Según Sánchez, el Ayuntamiento ya cuenta de por sí con "muy pocos" mecanismos de participación directa por parte de la ciudadanía o de la organizaciones civiles para que, "se dificulte más esta participación". "Lo hemos visto en este último pleno, donde la última entidad que tuvo la oportunidad de interpelar al Gobierno lo hizo casi a las cinco de la tarde", ha sentenciado.

"Creemos que hay que fomentar la participación y que hay que ir dando pasos de la democracia representativa a la democracia participativa, pero para esto también hay que tomar decisiones que faciliten esta participación", ha declarado el edil.

Así, IU cree que una "buena medida" sería que todas las iniciativas populares, las preguntas que trajeran las organizaciones sociales, vecinales deportivas, culturales o de todo tipo de la ciudad, pudieran desarrollarse y debatirse al principio del Pleno.

Por último, aseguran que el reglamento no lo impide y no desarrolla en qué momento del orden del día debe de realizarse estas preguntas, por lo que "al no estar regulado, entendemos que esto se podría resolver simplemente con un acuerdo entre los miembros de la corporación municipal. Creemos que es una buena medida para fomentar la participación ciudadana, la vida política y pública de nuestra ciudad".