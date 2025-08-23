IU Sevilla tacha de "tomadura de pelo" los nuevos toldos: "Solo benefician a las empresas amigas del alcalde"

SEVILLA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y portavoz municipal, Ismael Sánchez, ha calificado de "tomadura de pelo" la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución, medida que, según denuncia, "solo beneficia a los intereses de las empresas amigas del alcalde, José Luis Sanz, que son las únicas que sacan beneficio de estos disparates innecesarios".

El concejal ha recordado en una nota que los toldos se han colocado a finales de agosto, cuando "ya ha pasado lo peor del verano". "Se ponen cuando ya prácticamente termina el calor extremo, para retirarlos en pocas semanas, y además cubren un tranvía que cuenta con aire acondicionado mientras en los patios de los colegios y en los parques de la ciudad hay un déficit importante de sombra", ha señalado.

Sánchez ha lamentado que este proyecto "innecesario" haya supuesto casi 300.000 euros de gasto a las arcas municipales: "Es una broma muy cara que pagan todos los sevillanos, mientras el primer edil sigue desmantelando servicios públicos esenciales y la atención a la ciudadanía se resiente".

"SEVILLA NO ES UN PARQUE TEMÁTICO"

En este sentido, el portavoz de IU ha criticado que, para Sanz, "Sevilla es un parque temático, pero con estas actuaciones ya se está pasando". "En lugar de invertir en sombra real y permanente, como árboles y espacios verdes, se despilfarra el dinero en actuaciones que duran unas semanas y que no mejoran en nada la vida de la gente", ha apostillado.

IU ha exigido al gobierno local "transparencia" en el proceso de adjudicación y que se informe con "claridad" sobre la duración de la instalación y sus costes. "Los sevillanos merecen saber en qué se gasta su dinero y por qué se priorizan caprichos temporales en vez de atender las necesidades urgentes de la ciudad", ha concluido Sánchez.