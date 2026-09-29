IU Sevilla tilda de "burla" la valoración de la FAMP al Ayuntamiento por su compromiso con la cooperación internacional

Archivo - El portavoz adjunto del Grupo Municipal Podemos-Izquierda Unida, Ismael Sánchez. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha calificado de "auténtica burla" el reconocimiento otorgado al Consistorio por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) por su compromiso con la cooperación internacional.

Ello, indica la formación, al considerar que el Gobierno municipal ha "reducido este año en un 83,17% la dotación destinada a cooperación al desarrollo". El presupuesto pasó de más de dos millones de euros en 2025 a 347.405 euros en 2026, según IU.

Sánchez ha remarcado que la Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD) ha acudido "incluso al Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar el vaciamiento presupuestario de esta política pública y reclamar que se reviertan los recortes".

"El mejor reconocimiento que podría recibir Sevilla sería volver a estar a la altura de su historia como ciudad solidaria. Los premios no sustituyen a los presupuestos ni las fotografías sustituyen a las políticas públicas", ha concluido el portavoz de Izquierda Unida.